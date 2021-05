La Conselleria de Emergencia Climática advierte a los consejeros del Puerto de València de su "responsabilidad personal" si la ampliación daña a la Albufera

La consellera de Emergencia Climática del Gobierno valenciano, Mireia Mollà, ha informado este jueves de la respuesta que ha remitido por escrito al presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, quien recientemente trasladó a la propia Mollà que las obras las obras que faltan por acometer para completar la polémica ampliación norte están en el interior de las aguas abrigadas del Puerto y que por tanto no tienen afección en el espacio marino de la Red Natura 2000 vinculado al Parque Natural de l'Albufera.

Mollà se reafirma en que las medidas cautelares aprobadas con motivo de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de l’Albufera impiden las obras de ampliación del Puerto de València mientras dure la citada actualización.

La responsable de Emergencia Climática recuerda los términos de las medidas cautelares que establecen la “prohibición de realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica o hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido”, a tenor de lo establecido en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos.

El escrito, remitido asimismo a todos los miembros del consejo de administración, deja así constancia de que “cualquier actuación que contravenga esta norma -en referencia a las medidas cautelares recogidas en el acuerdo del Consell de 18 de diciembre de 2020- se hace a sabiendas de su injusticia haciendo personal y directamente responsable de ella”.

La carta recuerda que la actualización del Plan de Ordenación tiene por objeto la ampliación zonal del ámbito de protección del Parque Natural, tanto en su ámbito terrestre como en el marino, cuyo alcance no se conocerá hasta que no concluya el procedimiento de revisión, con una duración máxima de tres años.

En este sentido, no cabe descartar la afectación derivada de obras como el canal de acceso y dragados previstos en tanto que se desconocen los extremos de la nueva extensión territorial que ya incluye, por ejemplo, la zona marina próxima a litoral del Parque Natural. “La APV no puede concluir que no se verá afectado un territorio que permanece abierto a incluir nuevas zonas y prolongar su tamaño”, subraya Mollà.

La ampliación se adecúa, además, a la necesidad de incorporar lo establecido en la Ley 42/2007 de patrimonio natural y biodiversidad. La mencionada norma en su artículo 29.2 indica: “Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras y mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado, […]”. Esta obligación facilita la comprensión de la protección y favorece la seguridad jurídica.

Placas solares pisables

El Puerto de València ha presentado este jueves un proyecto pionero de placas solares instaladas en el suelo, pisable por peatones y vehículos, un pavimento adaptable para colocar en cualquier parcela de suelo, conectado con módulos fotovoltaicos y cableado para llevar la energía a la red.

En concreto, se han instalado un total de 24 baldosas solares transitables en el dique norte del Puerto de València con una potencia superior a 1 kWp en tan solo seis metros cuadrados de superficie, con una producción de energía equivalente a la mitad de los que se consume anualmente en un hogar de tres personas, lo que evitará emitir 5,7 toneladas de CO2 al año, según fuentes portuarias.

Un proyecto piloto que aporta una solución innovadora en el ámbito de la sostenibilidad en el sector marítimo-portuario, y que sirve para comprobar la producción de energía eléctrica en unas condiciones al aire libre, expuesto a los efectos de la salinidad y otros factores atmosféricos.

“Es una apuesta más de las que estamos desarrollando en Valenciaport en propuestas tecnológicas vanguardistas que doten al recinto de energías verdes y limpias en nuestro compromiso con la descarbonización, al tiempo, que apoyamos el emprendimiento para actuar como polo dinamizador de la innovación que genere nuevas empresas y oportunidades para jóvenes talentos”, ha explicado Federico Torres, jefe de Transición Ecológica de la Autoridad Portuaria de València.