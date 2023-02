Ribó acusa al Puerto de querer quedarse los edificios de la Marina de València que aportan rendimiento económico

El pulso entre la ciudad de València y la Autoridad Portuaria (APV) por la gestión de la Marina de València sigue abierto y enconado, sin que a corto plazo se vislumbre una solución. El alcalde Joan Ribó reclamó este lunes que la ciudad de València sea la que gestione la explotación de los recursos del espacio, de la misma manera que se hace en otras ciudades del Estado, como Vigo, Algeciras, Cartagena o la vecina Gandia; e incluso en otras urbes europeas, como Copenhague o Hamburgo. Ribó, que presidió la reunión del Consejo Rector del Consorcio València 2007, reconoció que la situación de la Marina es “de gran complejidad jurídica”, pero defendió la prioridad de “los intereses de la ciudad” y la voluntad de llegar a acuerdos. En la reunión se acordó delegar todas las funciones y competencias de gerencia en los liquidadores del Consorcio, lo que permitirá dar continuidad a la actividad en este ámbito costero durante el periodo de prórroga acordado.

“Queremos hacer lo mismo que se hace en todos los puertos de Europa”, remarcó el alcalde, quien aseguró que “hemos de avanzar en esta dirección, y así lo defiendo desde mi obligación, como alcalde, de luchar por los intereses de la ciudad”.

Sobre el informe de la Abogacía del Estado que considera que la APV debe recuperar los inmuebles en cuyo uso no quede acreditada una utilidad pública o interés social, el alcalde le restó importancia, y recordó que se trata de un informe, y no de una decisión judicial. Ribó subrayó su “desacuerdo con ese informe” y explicó que, si bien estamos muy contentos de llegar a acuerdos con el Puerto en numeroso temas, en otras cuestiones, como esta, estamos en profundo desacuerdo“. El primer edil se manifestó en contra de que ”el Puerto quiera para sí todo lo que aporta recursos económicos“. ”No estamos de acuerdo con este planteamiento, y tenemos muchos ejemplos similares en España de lo que nosotros defendemos, como son Vigo, Algeciras, Cartagena o Gandia“, insistió.

Ribó tuvo palabras de tranquilidad para los trabajadores y trabajadoras de la Marina, a quienes ha asegurado que “pueden estar tranquilos todo este año en el que se ha prorrogado la actividad y la gestión del consorcio”. De hecho, los acuerdos de este lunes confirman la capacidad de los liquidadores para que puedan aumentar los salarios igual que todos los trabajadores estatales. “Hemos avanzado mucho”, dijo Joan Ribó, “se ha autorizado el tema de las funciones de gerencia durante este año, que no había sido recogido por escrito, y que va a impedir el colapso de este organismo durante el año de prórroga en el que vamos a continuar buscando soluciones”.

El alcalde comentó que la actual situación de la Marina es “jurídicamente compleja”, y explicó que la voluntad del municipio es hacer de la Marina un espacio similar a la de determinados puertos de otras ciudades que ya no se usan como tal, y que pueden ofrecer servicios de ocio, deportes o innovación: “Que esta Marina sea lo mismo que, por ejemplo, el equivalente del puerto que ya no se utiliza en Copenhage o en Hamburgo. Queremos hacer aquí lo mismo que se hace en otros puertos europeos, y es que es que aquellas zonas que ya no se utilizan pasan a ser de los municipios correspondientes para disfrute de la ciudadanía con diversos usos públicos, desde las propuestas de innovación como es nuestro caso, a elementos lúdicos, deportes náuticos, ocio… etc. Ese es el objetivo, aunque tenemos una situación jurídicamente compleja, que hay que resolver”.

El alcalde recordó que, tras la disolución del Consorcio, la postura del Gobierno municipal era que la propiedad de toda La Marina fuera cedida a la ciudad. Pero ante la negativa del Gobierno central, y dada la falta de acuerdo sobre la dirección de la gestión de la Marina, se optó por prorrogar un año las competencias de la comisión de disolución. Por ello, se ha autorizado formalmente a los liquidadores para que puedan, por ejemplo, aprobar los pertinentes aumentos de salario de las personas que trabajan para la entidad.

Al término de la reunión, Ribó mostró su “satisfacción de que después de un debate que a veces ha sido largo, hemos llegado a un acuerdo en determinados puntos respecto a la fórmula de futuro”. Según explicó, “esta fórmula es muy clara, y parte de que el Ayuntamiento de València quiere las competencias de la parte terrestre de la Marina”. El alcalde recordó que la idea sería que la Generalitat asuma las competencias de la lámina de agua; por lo que la gestión del espacio “tendrá que ser una fórmula mixta entre el Ayuntamiento y la Generalitat”.