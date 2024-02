València inicia los proyectos de los dos edificios que sustituirán a los bloques de Portuarios en El Cabanyal

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha visitado este lunes el solar donde se va a construir el edificio de 60 viviendas que servirá para realojar a los propietarios de los bloques portuarios. Acompañada por los técnicos encargados de la redacción del proyecto, la alcaldesa ha explicado a los vecinos las principales características de los dos bloques de edificios que estarán finalizados antes de que termine esta legislatura, en mayo de 2027.

“Hoy desbloqueamos un proyecto que, por distintas razones, estuvo paralizado durante demasiado tiempo. Porque los vecinos del barrio del Cabanyal y los propietarios nos demandaban, como nos han explicado en las reuniones que hemos mantenido con ellos, una solución urgente para un proyecto tan necesario para el barrio. Y vamos a trabajar para que, si no surge ningún problema, antes de que finalice esta legislatura, los dos bloques de viviendas sea una realidad”.

Durante la visita, a la que también han asistido el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, el director general del EVHA, Ernesto Fernández, y el concejal de Urbanismo, Juan Giner, la alcaldesa ha explicado que, desde este lunes, la empresa adjudicataria del contrato redactará el proyecto básico y de ejecución para la construcción de unas 60 viviendas públicas, que tendrán entre 50 y 90 metros cuadrados, de 1, 2 ó 3 dormitorios, en dos bloques de viviendas paralelos que estarán divididos en superficie por un espacio de uso público, pero que estarán unidos por un aparcamiento subterráneo.

Según ha explicado la alcaldesa a los vecinos, “se trata de un proyecto que, por un lado, responde a una demanda vecinal, pero que a la vez supone una obra que contribuirá de manera decidida a la regeneración del barrio. Porque, ha continuado la alcaldesa, vamos a construir viviendas dignas para mejorar la habitabilidad de los legítimos propietarios que quieren seguir viviendo en este barrio, a la vez que vamos a actuar contra un foco de ocupación ilegal y de delincuencia”.

A partir de ahora, la empresa dispone de 6 meses para la redacción del proyecto básico y de ejecución y una vez visado por los técnicos municipales se iniciará la licitación de las obras, que supondrá una inversión total superior a los 9,5 millones de euros.

“Este es un ejemplo más de nuestro compromiso con El Cabanyal-Canyameral, ha explicado la alcaldesa. Desbloqueamos y ponemos en marcha el proyecto del Edificio Astilleros y hemos asumido a pulmón la financiación necesaria para poder finalizar los proyectos EDUSI que el anterior gobierno, por su ineficacia, dejó paralizados y sin fondos europeos. No se trata de meros anuncios o de propuestas, se trata de acciones reales, de gestión directa que beneficia a los vecinos y que responde a las demandas que durante mucho tiempo el gobierno anterior o no supo o no quiso atender”.

Compromís y el PSPV recuerdan que es un proyecto heredado

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha comentado que están “satisfechos de comprobar cómo se avanza en el cumplimiento de este proyecto que dejó terminado el gobierno de Joan Ribó y que da respuesta a la demanda histórica de los propietarios de los bloques portuarios que han sufrido la degradación de este entorno agravada con el fatídico intento del gobierno de Rita Barberá por destruir el barrio del Cabanyal”.

Robles ha añadido que lo único que está haciendo la alcaldesa del PP es seguir la hoja de ruta del gobierno de Joan Ribó: “Es muy ridículo que la señora Catalá se dedique a intentar desprestigiar todo lo que hizo el anterior gobierno cuando sólo hace falta dar un paseo por el barrio para comparar cómo ha cambiado gracias a este trabajo y como muestra la aprobación del PEC del Cabanyal ”.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha denunciado que María José Catalá “ha retrasado nueve meses la adjudicación del proyecto de Bloques Portuarios con el perjuicio que esto ha supuesto para los vecinos y vecinas con la única intención de dejar pasar el tiempo e intentar aprovecharse de un proyecto que le dejamos resuelto”. Gómez ha afirmado que si hoy Catalá ha podido firmar una adjudicación es porque se la dejamos preparada“.

Ha advertido que se trata de una “actuación fundamental las personas viven allí y a las que María José Catalá ha mantenido en la incertidumbre solo para poder hacerse una foto”. Por ello, la ha cuestionado sobre “por qué ha bloqueado durante nueve meses la firma de la adjudicación” a lo que ha reiterado que está “claro que intenta apropiarse de proyectos que ni son suyos y que, por supuesto, el PP jamás habría hecho”.