¿Tienes estrés por Navidad? Algunas pautas para rebajarlo

Llega la Navidad y con ella las reuniones familiares, las comilonas, los regalos y las fiestas escolares. Los Reyes Magos también vienen cargados, para muchas personas, de compras interminables, de encuentros y obligaciones familiares, de duelos no terminados a los que se enfrentan con cierto rechazo.

Claves para gestionar la ausencia de seres queridos en las segundas 'navidades COVID'

Más

Durante estos días muchas personas pueden enfadarse con más facilidad, están más irritadas, pueden tener mayor dificultad para concentrarse y para conciliar el sueño.

En definitiva, estas fiestas les provocan estrés. De hecho, y según la encuesta Estudio sobre el Estrés y la Navidad, elaborada por Nascia, seis de cada diez personas adultas pueden sufrir ansiedad durante estas fechas.

Los grandes enemigos de las fiestas navideñas

La Navidad se comporta muchas veces como un arma de doble filo. Es especial, para muchas personas, que la viven con ilusión, pero a otras personas les puede generar estrés y ansiedad.

Y es que es habitual que durante estos días aumente la sensación de ansiedad porque rompemos con nuestra rutina y nuestros horarios, tenemos que enfrentarnos a situaciones que no son habituales, que no forman parte de nuestro día a día, como comidas familiares y de empresa.

A todo ello se une la carga de numerosas obligaciones (compras, comidas, menús, encuentros, vacaciones de los hijos, etc.) que no nos dan tiempo a pensar realmente lo que queremos hacer nosotros.

Este desorden y aumento de obligaciones genera, en muchas personas, y sobre todo mujeres -por la carga de responsabilidad tradicional- y personas autoexigentes, cansancio, depresión e insomnio.

También la presión, inherente a estas fiestas, de estar acompañado, en familia, y ser feliz y pasarlo genial influye negativamente. Las personas que no se sienten así es más fácil que sufran más estrés.

Otras razones por las que algunas personas suelen encontrar la Navidad como algo estresante son la presión por encontrar el regalo perfecto para alguien, la presión para organizar el encuentro familiar perfecto, que todo esté impecable y que todo el mundo se sienta a gusto, además de las preocupaciones financieras.

También para muchas personas que están pasando por un proceso de duelo, estas fiestas navideñas suponen un verdadero desafío emocional y las viven como una época de soledad y pérdida. Centradas sobre todo en pasar tiempo con familiares, el espacio que ha dejado vacío la persona perdida puede provocar tristeza y sentimientos de dolor y pérdida.

Pautas para reducir el estrés

Es importante, como recuerda el Consejo General de la Psicología de España (COP), tener en cuenta que no hay una sola Navidad, sino muchas formas de vivirla, tantas como personas existen. No debemos dejarnos llevar por los modelos que se nos ofrecen como únicos e indispensables.

Para combatir los sentimientos negativos en Navidad podemos ayudarnos de algunas pautas como:

1. Priorizar tareas, organizar y planificar: es la clave del éxito y, para ello, podemos elaborar una lista con todo lo que necesitamos hacer durante estos días e ir tachando lo que vamos realizando poco a poco (compra de comida, elaboración de menús, listas de regalos o decidir quién cuidará de los niños durante sus fiestas escolares).

Es una buena manera de no sumar estrés y de olvidarnos ciertas cosas. Aquí también es importante aprender a delegar aquellas tareas que otros pueden realizar, así nos aligeramos de responsabilidades.

2. Escuchar más nuestras necesidades: en la línea de lo que recomiendan los psicólogos, es importante escuchar lo que verdaderamente nos apetece, sin dejarnos llevar por las expectativas externas, es decir, lo que las otras personas piensan que es lo deseable o lo que la publicidad insiste en recordarnos cada año.

3. Evitar discusiones: con tanta reunión familiar es fácil que se produzcan discusiones por temas que causan controversia y que hacen que aumente el estrés. Es recomendable, por tanto, evitar tanto como podamos las situaciones estresantes.

También procurar mantener conversaciones que no supongan un desgaste emocional y no sacar temas que sabemos que son problemáticos (política, fútbol, religión, o temas delicados para alguien de los presentes). Es importante mantener una comunicación asertiva durante los encuentros.

4. Aprender a decir no: es fácil comprometernos en asumir ciertas responsabilidades que al final no podremos hacer. Para evitarlo, es importante negarnos ya desde un principio a hacerlo. No tenemos que llegar a todos los compromisos si no podemos o no queremos, porque habrá muchos más días para reunirnos con amigos y seres queridos.

5. Fijar un presupuesto: un factor estresante, como hemos visto, es el apartado económico. Para este año 2022, el gasto previsto por los españoles para las compras de Navidad es de 574€.

Es un gasto un 8% superior al gasto previsto del año anterior, según el estudio de intención de gasto en Navidad que presenta el Observatorio Cetelem. Para evitar sorpresas puede ayudarnos fijar un presupuesto que incluya los regalos, los eventos y los encuentros. Si es posible, también nos ayudará acordar con familiares y amigos un límite en el coste de los regalos.

6. Cuidar el cuerpo y no descuidar la salud: la Fundación Española del Corazón recomienda también seguir unos hábitos saludables para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente.

Dormir las horas suficientes, comer de forma equilibrada y evitar los excesos (no debemos olvidar durante estos días la fruta, el agua y las verduras), escuchar las señales que nos manda el cuerpo y hacer ejercicio físico (basta con caminar un poco cada día para combatir el estrés) y realizar algún tipo de relajación.

En definitiva, se trata de pensar menos en las expectativas y de ser realistas, flexibles y pacientes. No sirve de nada ser exigentes, ni con nosotros ni con los demás.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines