Ocho cervezas innovadoras que puedes probar este verano

Las cervezas más habituales en verano, de toda la vida, son las rubias: pils, pilsener o lager, porque son las que tienen menos grados, dada la baja fermentación de la malta tipo pilsen. Las más prestigiosas son las checas o las alemanas, que todo el mundo intenta imitar, arrojando resultados de diversa consideración.

NEIPA: descubre cómo es la cerveza de moda entre la España más cool

Saber más

Las lager alemanas, según José Ángel Mallén, maestro cervecero de La Malteadora, "son cervezas que, cuando te las acercas a nariz, no te inundan en olores, visualmente son más cristalinas, mucho más transparentes, de esas que te tomas más cantidad porque son mucho más bebibles".

El principal problema es que "la industria de la cerveza se ha apropiado del estilo y lo ha prostituido, parece que solo lo hacen ellos". Y así es como las cervezas que bebe la mayoría de los consumidores "han perdido esa autenticidad que da el buen lúpulo, ya que, como es tan caro, prácticamente sólo se lo enseñan al depósito.

Hay la misma diferencia que entre el zumo de naranja natural y el concentrado", compara Enrique Vicente, de la distribuidora Santa Malta. Y a ello se suman algunos cerveceros artesanales que, según Mallén, "intentan imitar el estilo alemán de una rubia de bajo grado alcohólico y cada uno la interpreta a su forma.

Cuando lo suyo es hacer una rubia de baja graduación, que se beba bien en verano, refrescante, con un lúpulo que sea fresco, que no entre difícil, que no sea especialmente amarguito ni predominante; que esté todo equilibrado". Como las NEIPAS.

Las ocho escogidas

Con los dos expertos escogemos para recomendaros ocho cervezas de distintos estilos veraniegos:

1. Grolsch es la típica pilsen pero en versión premium, nada industrial. De hecho, es la holandesa favorita de los holandeses, que preferían la Heineken antes de engancharse a ésta. Y es que es lo que se espera de ella, súperrefrescante, no tiene demasiada acidificación, pero sí un perfecto equilibrio entre malta y lúpulo. 5% Vol y 3 euros.

2. Artistas del gremio es una American Pale Ale (una Pale Ale hecha con lúpulos americanos) de la cervecera artesanal aragonesa Cierzo Brewing. Esta es curiosa porque es muy espumosa y turbia, bastante consistente para tener 4% Vol. 3,8 euros.

3. All together es la cerveza solidaria colaborativa a nivel mundial, elaborada por Naparbier, para apoyar al propio sector cervecero pero también al sanitario. Se nota que es una NEIPA enseguida porque es muy turbia y afrutadita, con extra de lúpulo. Por eso cuando abres la lata ya te llega un petardazo de fruta y resulta más carbónica que otros estilos, como un picor sutil en las papilas. 6,5 % Vol.

4. AMY es la Micro Hazy IPA que le dedica Drunken Bros, de la cervecería artesanal Basquery en Bilbao, a Amy Winehouse, con la ironía de que es su cerveza de más baja graduación (2,7% Vol), pero con cuerpo e intensidad y un amargor medio que contrasta con toques cítricos y tropicales. "Cuesta unos 5 euros una lata de 33 centilitros, porque el lúpulo no solo es que sea caro, sino que además tiene una caducidad muy corta porque oxida rápidamente", argumenta Vicente.

5. DouGall’s Naparbier IPL es otra colaboración entre la cervecera cántabra Dougall's y la navarra Naparbier que intenta reproducir, en este novedoso estilo llamado Indian Pale Lager, lo refrescante de la lager con lo lupulado de la IPA, "para que no sea tan plana", según Mallén, que sospecha que, además, "han debido de hacer dry-hopping (lupulizado en seco), porque es afrutada y tiene muy marcado el sabor y el olor del lúpulo". 5,3 % Vol y 4 euros.

6. Garage Insurmountable Waves Stigbergets Collab: "las session son cervezas de temporada que suelen tener muy bajita graduación, aunque están lupuladas y no son industriales", explica Vicente. Esta es una "India Session Ale" de la cervecera artesanal barcelonesa Garage, en colaboración con los suecos de Stigbergets. El fruto es una cerveza muy balanceada, cremosa, casi un smoothie, con semejante densidad y dulzor. Tiene 4,5% , que está muy bien para una cerveza ligera que no se parece en nada a una lager o una pilsen, sino que es mucho más potente. 4,5% Vol y 7 euros.

7. Table beer by The Kernel es una session IPA, estilo que se conoce también como "cerveza de mesa" y se considera muy veraniego. Las mejores las elabora The Kernel, según ambos expertos cerveceros, pero son muy inasequibles "porque tiran muy pocas y están muy solicitadas, dada su baja graduación y su alta lupulación". Mallén considera a los de The Kenel unos "maestros absolutos" porque "cuanto menos alcohol tiene una cerveza, más cuidado hay que tener con la cantidad de lúpulo que echas, dado que puede salir imbebible directamente, se te va a cerrar la boca de la astringencia". 2,8 % Vol y 5,16 euros.

8. Piggy, would you berry me?, de The Piggy Brewing Company, es una cerveza de estilo sour-fruited muy seca, diríamos que astringente, con olor y sabor a frambuesa y arándanos, que es lo que contiene, pero sin dejar de ser amarga. 4% Vol y 4 euros.

Un par de consejos finales de Enrique Vicente:

"Las buenas cervezas no deben degustarse jamás heladas ni excesivamente frías. Eso sólo maquilla defectos y anula que percibamos las buenas cualidades que puedan tener". "Y a ser posible, mejor tomarlas de barril".

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines