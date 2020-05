El boletín del coronavirus: dinero para la vacuna, cómo cambiar los baños públicos y el único teatro abierto

📊La tendencia. 164 personas han muerto por coronavirus en España en el último día, según la información publicada ayer por Sanidadconlos datos comunicados por las comunidades autónomas. Puede haber retrasos por el día festivo y el fin de semana, pero la última información indica que la incidencia de la pandemia sigue bajando.



Hay menos de 400 contagios nuevos confirmados, el nivel más bajo desde que empezó el estado de alarma.



La presión para los hospitales ha bajado en gran parte de España. No han tenido ningún ingreso en UCI por coronavirus en las últimas horas Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla. Sólo han tenido uno Castilla y León y Euskadi, como nos cuenta nuestro reportero Raul Rejón.

👉Puedes ver los detalles por comunidad en esta tabla interactiva.



“Que los datos vayan bien no elimina el riesgo de rebrote. A medida que se abran las restricciones a la movilidad hay que observar escrupulosamente las medidas de higiene y distanciamiento”, dijo ayer Fernando Simón, jefe del centro de coordinación de emergencias sanitarias.



🌊El segundo brote. Mientras no haya vacuna ni tratamiento, el virus sigue circulando. El control del actual brote está cerca (aunque aún queda camino), pero las autoridades sanitarias del mundo dan por descontado que habrá otros en los próximos meses. Este artículo de la web de sanidad y medicina Stat News analiza tres escenarios posibles: una sucesión de brotes más pequeños que el actual con bajadas y subidas durante meses; un brote mucho más intenso, como sucedió con la gripe de 1918, y una sucesión de brotes parecidos al actual en ciudades o territorios concretos.



¿Y qué hay que hacer? Las instituciones tienen que preparar los servicios sanitarios, identificar y aislar los casos, pero buena parte de lo que pase depende de nuestro comportamiento en la calle, en casa y en la oficina. Este artículo publicado en la Harvard Business Reviewy traducido al español explica que la solución más realista es reducir al máximo cualquier interacción presencial. Estados Unidos, por ejemplo, tardará "meses" en construir un sistema suficiente de tests y rastreo. Por eso, las administraciones deben esforzarse en aplicar protocolos estrictos de distancia e higiene en espacios públicos y empresas. Algo a su alcance que pueden hacer es producir mascarillas de alta filtración (mejores que las higiénicas) y reutilizables, por ejemplo, combinando varios tejidos lavables.



👉 Lecciones de la pandemia de 1918: la distancia física funciona. Lo hizo bien Seattle y lo hizo mal Filadelfia. Aquí la historia.



👉 Cómo preparar los baños públicos. Con sensores en los grifos y puertas sin picaporte, como contamos en este reportaje. Son un foco de contagio. Ya hay estudios de la concentración de virus en baños de hospitales, estaciones y aeropuertos.



👯‍♀️Cuidado con los corrillos. Simón alertó contra la tentación de hacer corrillos en la calle, que tienden a no respetar la distancia de seguridad y a prolongarse un tiempo que puede ser suficiente para el contagio.



💸Dinero para la vacuna. La UE celebró una conferencia (virtual) de donantes y ha conseguido compromisos de 7.400 millones de eurospara investigación, rastreo, tratamientos y producción de la vacuna en colaboración con la OMS y la Fundación Gates.



En Europa, la candidata a vacuna más avanzada es la de la Universidad de Oxford. En junio, tendremos información de cómo van los ensayos en humanos sanos, según dijo Helen McShane, profesora de Vacunología de la Universidad, en una charla en el medio británico Tortoise. Si todo fuera bien, se podría probar para proteger a grupos de riesgo reducidos este otoño. Producirla para que fuera accesible de manera masiva requeriría otro año más.



🎭El único teatro abierto. Al menos, el único de Madrid. Es el Teatro del Barrio, que se ha convertido en un centro de acogida para los más vulnerables de Lavapiés. Lo cuenta en este reportaje Marta Maroto.



💪🏼 Algo bueno. El uso de luz ultravioleta para desinfectar espacios públicos (no personas, pero sí espacios) avanza. Un robot fabricado en Japón puede destruir el virus en dos minutos y ya se está desplegando en hospitales, según cuenta este artículo de Nikkei Asian Review. Una empresa catalana ha empezado a desinfectar mascarillas también con la ayuda de luz ultravioleta y rayos infrarrojos con pruebas exitosas en un laboratorio que depende de la Generalitat.