La actriz Julia Gutiérrez Caba será premiada en el Festival de Málaga

La veterana actriz española Julia Gutiérrez Caba, de 86 años, recibirá la Biznaga Ciudad del Paraíso de la 22 edición del Festival de Málaga-Cine en Español, galardón que se otorga cada año como reconocimiento a la trayectoria de alguno de los intérpretes más destacados del séptimo arte en castellano.

"Se entrega a aquellas personas que hacen posible el cine desde hace años; actores y actrices que, más allá de una retrospectiva, merecen el respeto, la admiración y el reconocimiento de todos por ser imprescindibles para nuestro cine", ha afirmado este jueves la organización del certamen en un comunicado.

Gutiérrez Caba, que procede de una saga familiar dedicada a la interpretación, comenzó su carrera teatral en 1951 con la obra "Mariquilla Terremoto", tras la que ganaría reputación como actriz con representaciones como "Las entretenidas", de Miguel Mihura; "Petra Regalada", de Gala, o "El jardín de los cerezos", de Chejov.

En 1970 la actriz creó su propia compañía junto a su esposo, el también intérprete y director teatral Manuel Collado Álvarez, fallecido en 2009.

El debut cinematográfico de Julia Gutiérrez Caba se produjo en 1960, de la mano de Juan Antonio Bardem en la película "A las cinco de la tarde", un paso por el celuloide que ha estado "marcado por la interpretación de personajes de grave tono dramático", según indican desde el Festival.

En 1977 se apartó del cine, al que no volvería hasta veinte años después con "La herida luminosa", de José Luis Garci, un director con el que colaboraría de nuevo en "You're the One (una historia de entonces)", película por la que Gutiérrez Caba ganó el Premio Goya en 2001 a mejor actriz de reparto.

En televisión, debutó a las órdenes de Jaime de Armiñán y protagonizó, en 1972, la serie "Buenas noches, señores", en la que interpretaba un papel distinto en cada episodio.

Al igual que sucedió con el cine, también tuvo un periodo de más de veinte años en el que no pisó un plató de televisión para centrarse en su carrera teatral, de la que regresaría a la pequeña pantalla con las series "Los Serrano" (2003-2008), "Águila Roja" (2011-2012) y "Estoy vivo" (2017).

También ha vuelto en los últimos años a pisar las tablas del teatro con "Cartas de amor", obra que protagoniza con Miguel Rellán y dirige David Serrano.

La actriz suma numerosos premios por su trayectoria; entre ellos, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1994), el Fotogramas de Plata a Toda una vida (2007), la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2007), la Medalla de Honor del Círculo de Escritores Cinematográficos (2011) o el Max de Honor (2012).

El Biznaga Ciudad del Paraíso, que sumará a su palmarés, se instauró en 2015 y ha premiado en años anteriores a Julieta Serrano, Emilio Gutiérrez Caba, Fiorella Faltoyano y Mónica Randall.