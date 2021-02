Los Planetas cantan sobre Juan Carlos I: "Demasiadas mujeres reclamaban mi afecto y no he cumplido con todas, pero prometo que no volverá a ocurrir"

"Lo siento mucho, me he equivocado, demasiadas mujeres reclamaban mi afecto. Y no he cumplido con todas, pero prometo que no volverá a ocurrir", canta la voz de Jota, líder de Los Planetas, en su nuevo sencillo lanzado este viernes. Se trata de El Rey de España, un tema en el que la formación apuesta por la provocación y la sátira en torno a la figura del rey emérito. Según lo describen ellos mismos un "rock and roll con culpa y víctimas, inviolable y no sujeto a responsabilidad, de cuyos actos serán responsables las personas que los refrenden".

Esta canción toma el relevo a sus más recientes lanzamientos, los también ácidos La nueva normalidad, en el que denunciaban las injusticias del libre mercado y la propiedad privada, y El negacionista, en el que satirizaban sobre la figura de Miguel Bosé para arremeter contra la propaganda.

Su último proyecto grupal, Fuerza Nueva junto a El Niño de Elche, ya ahondaba en la senda de una música que agitase políticamente a su audiencia. "Empiezan a surgir fascismos como setas y esto merece una reflexión", decían dos de los integrantes del grupo en una entrevista concedida a elDiario.es.

El lanzamiento llega la misma semana de la detención del rapero Pablo Hasel para cumplir 9 meses de prisión tras ser juzgado y condenado precisamente por injurias a la Corona. Un hecho que ha provocado manifestaciones en varias ciudades españolas y suscitado diversos manifiestos reclamando su libertad, como el que firmaron personalidades del ámbito cultural como Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Vetusta Morla, Santiago Auserón, Coque Malla o Ismael Serrano.

Grabado, mezclado y masterizado por Carlos Díaz en El Refugio Antiaéreo de Granada el pasado mes de enero, El Rey de España ha sido producido por Los Planetas y cuenta con música y letra de su vocalista, Juan Ramón Rodríguez, más conocido como Jota.

Zona temporalmente autónoma (2017) fue el último disco de esta ya veterana formación granadina, fundamental en el surgimiento de la música alternativa en España, que comenzó su andadura en 1994 con Super 8 y que cuenta con varios álbumes emblemáticos del género como Una semana en el motor de un autobús (1998).