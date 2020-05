Baldoví confirma la negativa de Compromís a la prórroga del estado de alarma: "Los hospitales valencianos no se pagan con el aire"

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha expresado este miércoles su malestar con las negociaciones del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos en la prórroga del estado de alarma y ha expresado que su partido no respaldará de nuevo esta medida.

En la sesión parlamentaria de este miércoles, Baldoví ha insistido en que su formación no acepta que no se aumenten los fondos de la partida sanitaria para la Comunitat Valenciana, lo que considera un agravio: "No podemos apoyar un reparto de fondos que perpetúa la injusticia y el maltrato al pueblo valenciano". Compromís exigía al Gobierno que incrementara la dotación en el fondo para las autonomías, que prima los contagios e ingresos hospitalarios en el reparto económico.

"Han sido incapaces de nivelar las comunidades autónomas peor financiadas para que tuviéramos los mismos recursos", ha expresado indignado el diputado, que se considera "decepcionado" con el Ejecutivo. Compromís exigía, según ha explicado, 2.300 millones para dotar a las autonomías infrafinanciadas de recursos "para que sus ciudadanos tuvieran los mismos recursos que la media para atender la emergencia sanitaria".

"No hablo de dinero, hablo de sanidad, hablo de vidas, de oportunidades", ha reprochado Baldoví a quienes le acusan de centrar la cuestión en la economía. "La salud primero, pero los hospitales valencianos no se pagan con el aire", ha señalado el dipuatdo, que ha explicado las consecuencias de la infrafinanciación autonómica para la Comunitat Valenciana: "A partir de septiembre pagamos las nóminas con préstamos. Tenemos menos camas hospitalarias, médicos, enfermeros, menos matronas que la media. No hablo de dinero, hablo de sanidad, hablo de vidas, de oportunidades. Hemos hecho una propuesta razonable, justa y lo saben. No puede haber igualdad entre españoles si no tienen los mismos recursos", ha sentenciado.