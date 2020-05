Dénia será el primer lugar de España que volverá a proyectar cine

Enclavado en la parte final de la costa de Les Marines, con la pantalla a apenas 200 metros del mar, el autocine Drive-in de Dénia, el más antiguo de España, será ahora también el primer lugar de todo el Estado al que regresará la magia atávica de las películas después del duro confinamiento. Si como parece ya casi seguro la Marina Alta pasa a partir de la próxima semana a la fase I de la desescalada, el recinto abrirá sus puertas el próximo jueves 14 de mayo, según explica su propietario, Carles Miralles.

En esta fase aún no pueden funcionar los cines cerrados, cuya puesta en marcha no se producirá hasta la fase 2 de la desescalada, prevista para el 25 de mayo. Pero sí los espectáculos al aire libre, como son cualquiera de los seis autocines que existen en el país. Ahora bien, junto al Drive-in únicamente ha programado una película también para ese día 14 el Rice de Madrid, pero no está muy claro si la capital española logrará pasar de fase.

¿Y cuál será la película de esta especie de regreso al futuro para el Drive-in? Miralles explica que de momento y a medio plazo la cartelera internacional se ha quedado sin estrenos. Así que a través de las redes sociales realizaron una encuesta para que fueran los espectadores quienes eligieran el título. Y la respuesta ha sido fenomenal, con una participación masiva y muchas propuestas, algunas del mejor cine clásico. Una buena prueba de que cada aficionado guarda al menos una película de su vida en la memoria.

Finalmente, y toda vez que en cada reestreno el autocine se ha decantado por una película enfocada al cine familiar, Miralles anuncia que han optado por la primera parte de Parque Jurásico, que es ya un clásico del género: fue rodada por Steven Spielberg en 1993.

"No hemos estado solos"

La respuesta masiva de la encuesta le ha permitido al Drive-in saber que precisamente solo no está. «En estos últimos cuarenta años a este cine ha venido gente cuando era niño, después adulto y que ahora ya tienen nietos; espectadores de varias generaciones», señala su propietario, quien añade: “Han sido muchas las personas que nos han preguntado: pero cuándo abrís ya, y esto reconforta. Y mucho”.

Las medidas de seguridad

Eso sí, tampoco el autocine se libra de la nueva normativa de seguridad ante la crisis sanitaria. La dirección de la empresa ha difundido los cambios que a partir de ese jueves 14 de mayo se producirán a la hora de acudir al Drive-in:

