El Gobierno valenciano ampara que la industria de fabricación de automóviles, componentes, zapatos, muebles o acero siga abierta

La Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana emitió este martes una nota aclaratoria del Decreto-Ley 10/2020 por el que se regula "el permiso retribuido recuperable" y que establece la industria esencial y la que debe seguir abierta. En ese interpretación que ayuda a las empresas a no caer en la inseguridad jurídica por la ambigüedad de la norma, el Gobierno valenciano autoriza a la industria de fabricación de automóviles, componentes, zapatos, muebles o acero a funcionar argumentando que sus trabajos son auxiliares de las actividades esenciales. Es decir, que su paralización podría suponer el desabastecimiento de sectores como el sanitario o el agroalimentario, sí declarados esenciales.

Además, la nota aclaratoria también da seguridad jurídica a las empresas porque entiende que el Decreto-Ley ampara el trabajo en compañías que pudieran perder negocios internacionales. "La actividad mínima indispensable es aquella que posibilite a la empresa mantener un estado interno óptimo y una actividad productiva suficiente, y que permita evitar situaciones traumáticas (pérdida de pedidos, sanciones por incumplimientos contractuales, etc), que puedan desembocar en el cierre de la actividad", explica.

Power abierto, Tempe a medio gas y Ford cerrado

Esta nota aclaratoria ha sido tomada de manera diferente en la industria. Muchas empresas han permanecido cerradas pese a poder abrir porque el mercado está parado por la caída de la demanda, como es el caso de Ford que seguirá parado tras acogerse a un ERTE para el período de estado de alarma. Otras, en cambio, han seguido funcionando a pleno rendimiento. Incluso a tres turnos, como la fabricante de componentes electrónicos Power Electronics. Esta empresa, además está pendiente de la autorización para iniciar también la fabricación de respiradores sanitarios.

En el polígono de Carrús en Elche, solamente hay abiertos casos excepcionales. Casos como la empresa Panther, dedicada al calzado de seguridad que está manteniendo su producción, o aquellas fabricantes de elásticos, útiles para mascarillas y batas. Trabajando a medio gas, con horario y personal reducido. También ha abierto por un tiempo mínimo y limitado empresas para hacer envíos puntuales, pero solo de producto ya fabricado y con el personal mínimo. Como pasa también en la industria cerámica de Castelló.

En el polígono de Torrellano, uno de los más emergentes de la Comunitat Valenciana, el gigante Tempe del grupo Inditex también ha abierto a medio gas, solo trabajando la actividad de logística con el personal reducido.

La Confederación Valenciana de Empresarios ve con buenos ojos la nota aclaratoria y valora el paso dado por el Gobierno valenciano por dar seguirdad jurídica. Además, entienden que se enmarca dentro del compromiso de "felxibilidad" en la aplicación del Decreto-Ley que dio el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y que trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última reunión con los demás presidentes autonómicos.

CC OO por su parte, se opone frontalmente a esta interpretación del Decreto-Ley y según han explicado a eldiario.es ya han puesto la situación en conocimiento de la Delegación del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana. Además, en un duro comunicado han mostrado su "rechazo a las excepciones de actividad que se dedican a importación y exportación, así como a las actividades auxiliares como la fabricación de automóviles, componentes electrónicos, zapatos, muebles o acero para suministrar a las esenciales". Entienden en el sindicato que esta interpretación "puede suponer un coladero para que sigan abiertas muchas empresas, que según el RDL estatal deberían mantenerse inactivas por unos días".

"La nota emitida por la Conselleria de Economía supone una irresponsabilidad, al abrir la puerta a actividades que no son esenciales, en contra del espíritu del Real Decreto Ley 10/2020. Una norma por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras, por cuenta ajena, que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población, en el contexto de la lucha contra el COVID‐19", denuncia. Desde el sindicato aseguran que son "conscientes de la importancia de mantener la actividad económica, pero estamos en una situación de excepcionalidad, en la que las autoridades sanitarias y el Gobierno del Estado están estableciendo los mecanismos, para que el máximo número de personas se queden en casa".

"Esta medida pretende romper con la negativa evolución de la pandemia y no parece lógico que se eluda la norma mediante una nota que no tiene siquiera carácter normativo; contraria también al criterio de la propia Inspección de Trabajo y Seguridad Social", ha asegurado Arturo León, secretario general de CCOO PV, en una nota de prensa.

CCOO PV desconoce si esta interpretación "contraria al espíritu de dicha norma ha sido consensuada con la CEV y si la administración ha cedido a posibles presiones que se están produciendo por diferentes sectores económicos, lo que es cierto es que no ha sido consultada a las organizaciones sindicales". "Respaldaremos aquellas medidas que sean necesarias para superar la crisis sanitaria y preservar el sistema productivo, en primer lugar, y apoyaremos la reactivación económica y la creación de empleo, en segundo, pero no estamos dispuestos a poner en riesgo la integridad de las personas trabajadoras para mantener abiertas empresas cuya actividad no sea verdaderamente esencial en estos momentos”, ha argumentado León.

Relación de actividades que pueden considerarse inmprescindibles para las actividades catalogadas de esenciales:

Por considerarse imprescindibles para las actividades catalogadas como esenciales: Industria de la alimentación, fabricación de bebidas. fabricación de productos farmacéuticos.

Cuando sean proveedoras imprescindibles para las actividades catalogadas como esenciales: Industria textil confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado, industria de la madera y el corcho, industria del papel, artes gráficas y producción de soportes grabados, fabricación de productos de caucho y plásticos, fabricación de otros productos minerales no metálicos, fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, fabricación de muebles, otras industrias manufactureras.

Por la necesidad de asegurar suministro de energía y agua: Coquerías y refino de petróleo; industria química; metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de material y equipo eléctrico; fabricación de maquinaria y equipo N.C.O.P.

Para garantizar el correcto funcionamiento de todos los servicios esenciales: Reparación e instalación de maquinaria y equipo.

Con objetivo de asegurar el transporte de viajeros y mercancías: Fabricación de vehículos de motor, remolques y semiremolques; fabricación de otro material de transporte.

Documento original de la Conselleria de Economía Sostenible:

Nota Aclaratoria RDL 2020_10 by eldiario.es on Scribd