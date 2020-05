Puig insiste en una desescalada descentralizada: “La unidad desde el punto de vista de la eficiencia sanitaria es el departamento de salud”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, insiste al Gobierno en que la salida de la crisis sanitaria de la COVID-19 sea de forma descentralizada, aunque rechaza hacer de la cuestión "un conflicto permanente". El responsable del Ejecutivo autonómico considera que el departamento de salud es la unidad administrativa más eficiente a tener en cuenta para regular la desescalada, aunque el plan de la Generalitat pueda hacerse coincidir con la provincia.

Puig ha traslado esta cuestión a sus homólogos y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una videoconferencia este domingo. La opinión del presidente valenciano coincide con otros responsables como los presidentes de Aragón, Andalucía, País Vasco o Cataluña, mientras que el Gobierno aboga por la provincia como unidad de referencia para simplificar procesos. No obstante, el president de la Generalitat ha indicado que su deseo no es hacer de esto un conflicto sino buscar una salida consensuada con el Gobierno. "No hay que liar a la gente", ha defendido.

"La provincia no es una unidad efectiva" para la realidad territorial valenciana, ha defendido el president, que, expresa, trabaja en buscar una solución que aúne el "control" del Gobierno y "la eficiencia de actuación". "La base para que podamos controlar desde el punto de vista sanitario tiene que ver con la base del funcionamiento de la sanidad y el funcionamiento de la sanidad es por departamentos. Eso no quiere decir que no se pueda hacer de otra forma", ha indicado el president, que ha insistido en que "la unidad desde el punto de vista de la eficiencia sanitaria es el departamento de salud".

La idea que ha trasladado Puig es que en la medida de lo posible la Comunitat Valenciana pase de fase a la vez, respetando las singularidades rurales, pero de forma equilibrada por territorios, aunque ha matizado: "No quiero hacer de esto una confrontación permanente. Todas las distinciones pueden tener efecto positivo o no", ha indicado.

Según ha indicado, esta semana se valorará con los expertos del Gobierno qué autonomías pueden entrar en la Fase 1 el próximo 11 de mayo. Según los datos de la Generalitat, la valenciana es una autonomía que está preparada, ya que se han reducido notablemente los positivos detectados y las altas van en ascenso.

Medidas económicas

El president ha reconocido que "iniciamos una recuperación difícil, lenta e injusta", al entrar en las fases de desescalada, aunque la acción de la Generalitat se relizará buscando "que nadie se quede atrás" y la reactivación de la economía.

En esta línea, ha solicitado al Gobierno que "se acompase el desconfinamiento" con medidas la suspensión de los términos administrativos para agilizar las licitaciones de obra pública, así como el fondo extraordinario que ha demandado en ocasiones anteriores, con el objetivo de hacer frente a los gastos de la pandemia y a la falta de ingresos. Este domingo el presidente Pedro Sánchez ha comunicado a las autonomías una inyección extraordinaria de liquidez para ayudar a la recuperación económica, que se concretará este lunes en un encuentro de los responsables de Hacienda.

Respecto a la reactivación económica, ha aludido a los sectores del turismo y la movilidad, dos pesos en la economía valenciana. Puig ha reclamado "que se flexibilicen los ERTE para que haya posibilidad de reincorporación de parte de la plantilla. También hemos pedido que las entidades bancarias puedan ayudar a que los compromisos de algunas empresas se puedan refinanciar. Lo más importante para el turismo es que seamos un destino seguro, seguridad sanitaria, que esté avalada por un protocolo único en Europa", ha indicado.

Sobre el transporte público, cree que es fundamental que se apoye una reconversión sostenible del sector y que el Gobierno no olvide a las empresas públicas de movilidad, que necesitarán una inyección de recursos para mantenerse y asegurar la seguridad de los ciudadanos.