La alcaldesa del PP de Calp llama a Pedro Sánchez “profanador de tumbas, sacrílego y ateo”

Con un tono de dureza asombrosa, la alcaldesa de Calp, la popular Ana Sala, ha atacado este jueves con saña por las redes sociales al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, después de la exhumación de Franco. Tras asegurar que el jefe del Ejecutivo “es lo peor que le ha pasado España”, le ha dicho: “Profanas tumbas, cometes sacrilegio, pero claro no eres consciente de ello porque eres ateo”.

El comentario publicado por Ana Sala en su perfil de Facebook.

“Acabamos de conocer los peores datos de desempleo desde 2012, pero claro a ti no te importa, no has tenido una empresa, no sabes lo que es subsistir pagando impuestos, hipotecas y sueldos”, ha agregado la munícipe, ahondando así en la tesis del PP de que la exhumación del dictador es una cortina de humo para ocultar la actual situación económica del país. La alcaldesa ha concluido su breve mensaje con otra advertencia muy severa a Sánchez: “Acabas de sembrar tu propia memoria histórica2.

No es la primera que vez que Sala utiliza las redes sociales para referirse a la reciente historia española. Aunque en los últimos tiempos había guardado un prudente silencio, en febrero de 2016, cuando era la portavoz del gobierno de Calp que entonces presidía el también popular César Sánchez, llegó a afirmar que con Franco “se vivía de maravilla”.