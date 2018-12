La denunciante del caso Taula: “Me preocupa mucho como se está realizando la instrucción del caso”

La diputada de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia que denunció el caso Taula, Rosa Pérez Garijo, ha abierto la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso de corrupción que afecta al PP valenciano en varias instituciones y que la justicia a dividido en siete piezas. En esta causa está imputado el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia y Marcos Benavent, el autondeniominado "yonki del dinero".

Pérez Garijo se ha mostrado a preguntas de los diputados muy decepcionados con la investigación de la Fiscalía y la instrucción del caso. " Me preocupa que determinadas piezas no se estén investigando", ha dicho. La diputada de izquierdas ha relatado lo duro que ha sido denunciar esta trama: "Es un suplicio denunciar este tipo de denuncias. Me he sentido indefensa y con la sensación de que te pueden hundir la vida".

Pérez Garijo ha cargado contra la Fiscalía Anticorrupción por la investigación que está realizando en un caso que se denunció en 2014 y cuyas siete piezas siguen abiertas. "Te llegas a sentir insignificante y te das cuenta lo difícil que es combatir contra un sistema. Y lamentablemente el poder judicial no está desvinculado del poder político", ha relatado.

Sobre el caso, Pérez Garijo, ha dicho que "cree que en esta causa hay una trama corrupta organizada". "Presenté siete denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, hay 41 audios que prueban esos hechos y abundante documentación", ha explicado la diputada provincial. Sobre esta documentación, la diputada ha explicado que también ha servido para abrir el caso Erial, la que investiga el pado de mordidas al exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana.

Durante la intervención de Rosa Pérez ha habido varios enfrentamientos dialécticos entre los diputados de Podemos y Compromís y el PP. La diputada de Podemos Fabiola Meco ha leído la sentencia de Gürtel sobre financiación ilegal, hecho que ha soliviantado a la diputada María José Català.

La diputada del PSPV y portavoz de su grupo en la comisión, Carmen Martínez, ha criticado al PP por "saquear las arcas de las administraciones" y "meter a ladrones en las instituciones". "No todos somos iguales, usted ha denunciado la corrupción y ha permitido que se abran muchas investigaciones en el juzgado", ha dicho.

"El PP ha sido muy agresivo contra mi persona. Rus me llegó a decir que 'de un bac te tire al carrer'", ha contestado Rosa Pérez a la diputada socialista. "El PP está interesado en hacer ver que Taula no es un caso del PP, pero en las denuncias está clarísimo", ha añadido.

El portavoz del PP en la comisión, Fernando Pastor, ha dicho que esta comisión de investigación será "un lichamiento" contra su partido, pero que "no aclarará nada". "De cinco minutos de intervención de los otros grupos, nadie le ha hecho a la compareciente ninguna pregunta", ha manifestado. Pastor ha asegurado que Rosa Pérez fue apartada como acusación popular de la instrucción "al haber sido imputada en la causa".

Pérez lo ha negado y ha asegurado que podría volver a ser acusación en estos momentos. "Me llamaron a declarar desde la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) para saber si mi asesor era un trabajador zombie. Y eso que me acompañó a todas las denuncias ante la fiscalía", ha defendido, mostrando su extrañeza por este interrogatorio. "Ni fiscal ni juez cuestionaron mi participación como acusación y fue Alfonso Rus el que llegó hasta el final, porque de lo contrario se hubieran investigado otras ramas", ha sentenciado.