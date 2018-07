Aspencat i La tia figa, rere la cançó de l'estiu d'À Punt

Una cançó de l’estiu ha d’assemblar-se, en certa manera, a una ensalada: els ingredients, al gust, però que siga fresca, senzilleta i digerible. Eixint-nos-en de la taula, també ha de ser apegalosa, ballable i, si pot ser, sonar en tots els platós.

La televisió pública valenciana, À Punt, ha decidit encarregar una sintonia amb aquestes característiques per celebrar el seu primer estiu en actiu. Durant aquesta setmana, en els magazins matinals i vespertins s’ha ballat un ritmet fresc amb la lletra “amb tu vull volar, dormir, despertar...” que convida a calçar-se unes xancles, un vestit de bany i un flotador XL, com van mostrar els presentadors.

Del projecte s’han encarregat quatre valencians ben coneguts en el panorama musical: Pasqual Giner, d’Aspencat; Elisa Borredà, més coneguda com ‘La tia figa’; Reme Giner, de Jazzmatics i Charly Álvarez, del grup metal Gigatron i del departament de promoció d’À Punt.

Amb un estil bastant diferent del que tots estan acostumats, els quatre han compost una cançó de l’estiu, com en el seu moment va ser ‘La barbacoa’ o el ‘Despacito’, però en versió valenciana. Un tema que previsiblement sonarà en espais d’oci, en quiosquets i en festes, com passa amb aquests temes, a més de la televisió pública. “Està validat pels xiquets, que són el millor mesurador”, bromeja Charly.

Segons conten, À Punt es va posar en contacte amb ells per compondre la cançó amb unes línies sobre les quals partir i després va revisar el resultat. “Ens vam ajuntar tots quatre per gravar, vam enviar una proposta i ens van fer algunes correccions, perquè volien que fóra per a tots els públics. La meua manera d’escriure és així”, conta rient Elisa, que s’acosta més al trap, un gènere eclèctic considerat una mica agressiu. “Ens ho vam passar bé, que és l’important”, afig.

Álvarez, que també treballa en les promocions de la televisió –un ‘no parar’, segons conta– explica que el projecte és “un esforç per comunicar a la gent l’alegria de la nova televisió”. El que possiblement és un hit en els locals valencians “està basat en la manera com sentim l’estiu i a mostrar una televisió viatgera”, afig.

I com és fer una cançó de l’estiu? “És una mica estrany, perquè mai no havia fet res així, alguna cosa per a tots els públics, rotllo modern... Amb una estrofa més rapejada i una tornada melòdica popera”, conta Pasqual, membre d’Aspencat. “És fantàstic, perquè saps que arribarà a molta gent, que possiblement entra en l’àmbit festiu... busques que la gent ho passe bé i hi haja connexió amb l’ambient, que ho identifiques amb l’estiu”, explica la veu de La Tia Figa.

El tema, que va eixir dimarts, està tenint molt bon acolliment, segons comenten els seus compositors. “És una cançó fresqueta i balladoreta, la música incita a això”, comenta també la cantant de la Vall d’Albaida. Sobre la iniciativa, gravada en els Tars Studios de Teulada-Moraira, aplaudeixen que es done suport a la música valenciana des dels mitjans públics. “Feia molt que tocàvem i mai no havíem tingut el suport dels mitjans de comunicació. Era una cosa necessària”, considera Pasqual, mentre que Elisa es mostra “encantada de fer alguna cosa per a la televisió de la meua terra i en la meua llengua”, afig Elisa.