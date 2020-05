'Tu Encens la Cultura', un manifiesto de apoyo a la cultura valenciana de proximidad

Diferentes colectivos y personalidades de la cultura valenciana (creadores, músicos, libreros, escritores, editores, actores, cineastas, artistas, gestores culturales...) han rubricado el manifiesto 'Tu encens la cultura' por el que hacen un llamamiento a diferentes actores en apoyo de la cultura valenciana de proximidad.

A los poderes políticos les piden que no les dejen "en el camino" en estos momentos de "fragilidad social", con una crisis económica y sanitaria que afecta a muchos colectivos: "La vulnerabilidad campa por todos lados". Por ello, reclaman que las ayudas a la cultura de proximidad lleguen a la gente más vulnerable de este ámbito.

Demandan a los agentes sociales que incorporen estas reivindicaciones en sus agendas, reconociendo la precariedad generada por la pandemia de la COVID-19 "en forma de crisis económica, pero también social y cultural". A las asociaciones y a los centros y colectivos culturales en general les solicitan que sean la "red comprometida" que divulgue la creatividad de los espacios locales donde se produce cultura. Una reivindicación que también hacen extensiva a las asociaciones vecinales, "agentes directos de la cultura popular". "Necesitamos sus compromisos encarnados en los barrios".

A las entidades culturales públicas y privadas -bibliotecas, museos, empresas e instituciones culturales- les piden que articulen medidas para dar apoyo a los colectivos culturales más vulnerables y a los medios de comunicación para que sean "aliados" y que sirvan de altavoz a los espacios locales de barrio y a sus proyectos culturales de proximidad.

A los ciudadanos les solicitan que sigan "cuidando la cultura de proximidad" en sus barrios, consumiendo cultura de una manera "solidaria y alejada de un neoliberalismo salvaje e insostenible". "No se trata de boicotear a nadie, sino de poner en valor nuestros potenciales creativos, los vínculos y tejidos sociales que deben generar la cultura de proximidad".

Los firmantes quieren "encender" la cultura valenciana desde el "gran potencial creativo que tenemos; generar ideas creativas como espacios creativos liberados de masificación, espacios de sostenibilidad de barrio, cajas de resistencia cultural, iniciativas de micromecenazgos...; "encender" experiencias de "democracia cultural real y colaborativa donde se facilite el diálogo entre diversos mundos culturales", la gente del mundo del libro con los músicos, los músicos con la gente de las artes escénicas, los cineastas con los artistas plásticos y urbanos...

En definitiva, "con el apoyo del mundo social y cultural en general, y de la ciudadanía en particular", pretenden poner la cultura de proximidad "en el centro de la vida de los barrios, ciudades y pueblos valencianos y no a la periferia y al margen". "Hagamos de la cultura, ahora más que nunca, no un motor insostenible, sino una fuente de futuro renovable, una nueva ciudad, un nuevo pueblo que incorpore a todos los agentes culturales, de manera transversal, en un nuevo tejido que ilumine estos tiempos difíciles que nos tocará vivir".

Así mismo, con este manifiesto los "resistentes culturales" quieren rendir un homenaje a todas las personas mayores "que se han quedado en el camino, a sus familiares, que no han podido despedirse de ellos, a los trabajadores sociosanitarios que han sido los primeros en poner sus vidas al servicio de la gente más desprotegida".