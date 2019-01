La casa blava dels titelles

Un titella pot parlar, pot riure, pot plorar, pot fer tot el que vulgues que faça. "És crear vida d’alguna cosa que no la té", resumeix Maite Miralles. Ella és titellaire o ‘manipuladora’ de titelles, tot i què no li agrada eixe nom. En realitat és creadora de vida, d’històries i de somriures i porta més de quaranta anys dedicant-se al món de la interpretació. Ara acaba de complir el segon dels seus somnis: crear una escola de titelles.

Es tracta d’un curs pioner a l’Estat espanyol de professionalització de titelles que consisteix en aprendre a donar vida a objectes de cartó. "Volíem crear una xicoteta escola de titelles perquè pensem que és molt important i en cap lloc pots aprendre", explica Miralles del Teatro de Marionetas La Estrella, una casa blava al Cabanyal que s’ha convertit en un brollador de titelles.

El projecte va començar l’any passat després d’una proposta que va eixir des del Teatre i va estar aprovat per l’Ajuntament de València. Es fa en col·laboració amb el Musical i té també com objectiu "dinamitzar el barri" i crear una relació entre els dos únics teatres que hi ha al Cabanyal.

"En València no existeix res paregut, és un curs de professionalització", descriu Miralles. Els alumnes normalment són actors i actrius, que han fet la carrera i estan interessats per la comèdia, l’art i les mascares, tot i què també hi ha altres perfils relacionats amb els titelles i que no saben on anar per a aprendre a construir.

El curs dura quatre mesos en els quals construeixen i també fan classes d’actuació i manipulació. "Fem inclús un xicotet espectacle perquè el fi del curs és el festival, que serà el primer cap de setmana de maig", explica. A més, aquest any faran campanya escolar i serà com "una festa al barri de titelles" on seran els alumnes del curs els que faran l’espectacle.

El primer del somnis de la companyia, també formada per Gabriel Fariza, el van complir l’any 1995 quan van aconseguir tindre un teatre propi. Al seu taller es fan els models de cartó, com es feien de forma tradicional a les Falles, s’omplin els vuits, es pinten, es construeixen els mecanismes i, per últim, es fa el vestidor per a crear els personatges. Després, comencen els assajos de la funció que és el resultat de "més de mil hores de treball". Al Teatre la Estrella tots els titelles que construeixen són únics i la seua programació compta amb espectacles tradicionals com Blancanieves, Caperucita y otros lobos o Los tres cerditos.

El cor de la lluita de Salvem el Cabanyal

“Hem estat 17 anys lluitant per a defendre este barri preciós i meravellós, que volien derrocar i destrossar amb una prolongació i volien tombar 1.700 vivendes", recorda Miralles. El Teatre La Estrella va ser una de les imatges de la lluita contra la destrucció del barri del Cabanyal. Va ser també el lloc on es feien assemblees de les persones que formaren la plataforma Salvem el Cabanyal.

"Un dia ens van dir ‘açò va fora’ i nosaltres ens van preguntar per què. Ens ajuntàrem trenta o quaranta persones i formàrem la plataforma que va lluitar com si fora la lluita de David contra Golliat", explica la titellaire del projecte que va tractar de portar endavant la exalcaldessa de València, Rita Barberá.

El Teatre de Marionetas La Estrella va resistir tot i què molts negocis van abandonar el barri perquè "ací no venia ningú". "Amb una lluita pacífica, molt de treball, creativitat i imaginació aconseguírem guanyar", afirma la titellaire.