"Hemos de incentivar que la nueva normalidad no sea reproducir lo que ya había; hemos visto las vulnerabilidades de nuestro sistema productivo"

El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, negocia con otras comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda un reparto de recursos ante la COVID19 con un peso mayor del criterio poblacional para hacer frente a la crisis. En la reunión del Gobierno con las autonomías, el representante valenciano planteó que se tuvieran en cuenta la población potencialmente afectable y las medidas de prevención puestas en marcha por las autonomías, como la compra de material sanitario en el mercado internacional.

En la entrevista con eldiario.es, el conseller Soler cree que una vez se supere la emergencia sanitaria, la Comunitat Valenciana debe reenfocar su sector productivo: "Hemos de incentivar que la nueva normalidad no sea reproducir lo que ya había. Hemos visto las vulnerabilidades de nuestro tejido productivo". "La deslocalización, seguramente positiva, ha demostrado que en sectores estratégicos como el sanitario la dependencia del exterior en un mercado tan lejano como el chino puede crear un problema importante. Podíamos haber tenido EPI, batas y mascarillas antes si las tuviéramos en la puerta de casa", explica el titular de Hacienda, que cree que habrá que cambiar el modelo de crecimiento económico "en función del carácter estratégico" de sectores como el sanitario.

El titular de Hacienda valora que el Gobierno central haya puesto en marcha un fondo extraordinario y no reembolsable de recursos para que las comunidades autónomas hagan frente a los gastos de emergencia sanitaria. Y, aunque el reparto no es "el que le gustaría", Soler cree que se ha sentado un precente al introducir criterios de población, que podrían ser útiles en la negociación del sistema de financiación autonómica: "Ya no es la fórmula que siempre nos deja al final".