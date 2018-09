Un estudio interno de Compromís señala que la mayoría de votantes de Cs quiere una reforma de la ley electoral

Casi un 75% de los valencianos considera prioritaria la reforma de la ley electoral. Una posición transversal por comarcas, edades y afinidad política. Así se desprende del estudio que Compromís ha mostrado este jueves en su sede parlamentaria, en una rueda de prensa convocada después de que Ciudadanos confirmase que no apoyará esta modificación.

Según el estudio de Compromís, entre los votantes de Ciudadanos consultados un 85% consideran muy prioritaria esta reforma, frente a un 10% que no la considera importante. Con los datos de la encuesta se pretende presionar a Cs para que "vuelva a cambiar de opinión" y apoye la medida que lleva un año negociando.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha recordado que la tramitación de la norma se retrasó a petición de Cs, para que no coincidiera con las elecciones en Cataluña. Ahora, señala Ferri, la formación naranja lamenta que haya pasado demasiado tiempo en trámite y no quede para una reforma del Estatut de Autonomía. Para Compromís, la reforma de la norma autonómica -que también apooya- es un proceso diferente que no debería impedir la modificación de la ley electoral.

El texto presentado por los partidos del Botànic contempla la reducción de la conocida como "barrera electoral" del 5 % al 3 %, las listas desbloqueadas, "cremallera" y paritarias entre mujeres y hombres e incentiva la celebración de primarias en cada partido.

La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, se ha reafirmado en su negativa a apoyar esta ley. La síndica considera que l a reforma que está encima de la mesa es "un quiero y no puedo" porque "se conforma con la rebaja del listón electoral y las listas cremallera". "Estamos de acuerdo con que hay que reformar la ley electoral y con la rebaja de la barrera electoral al 3 por ciento, pero no vamos a renunciar a una reforma digna porque el tiempo apremie", ha subrayado.