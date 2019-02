'El Bigotes': "Cotino quería ser Dios pero no le daba tiempo; por él pasaba todo, lo confesable y lo inconfesable"

Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ha cargado este lunes contra el eurodiputado popular valenciano Esteban González Pons y el expresidente de las Corts Valencianes y exconseller Juan Cotino, a quienes ha definido como "guardia pretoriana" del expresident Francisco Camps. "Cotino quería ser Dios pero no le daba tiempo. Por Cotino pasaba todo, lo confesable y lo inconfesable", ha afirmado. Esa guardia "tenía sus propias empresas" que, supuestamente, se repartían las adjudicaciones públicas. "Cada conseller tenía sus empresas", ha señalado.

Pérez, quien ha comparecido este lunes en la comisión de investigación sobre 'Taula' en el parlamento valenciano, ha descrito al que también fuera exvicepresidente valenciano y exdirector general de la Policía con José María Aznar -Cotino- como un "tipo deleznable", al tiempo que ha asegurado que hablar de él le "incomoda bastante". No obstante, ha amenazado con contar cosas cuando se juzgue el caso de la visita del Papa a Valencia, en la que el exconseller de Camps está imputado.

Sobre González Pons, eurodiputado en Bruselas, ha sentenciado: "Es como el gusano que se mantiene en la manzana durante años", y ha recordado que le otorgó el primer acto de su empresa (Orange Market) en Valencia. "Se lo da González Pons a un empleado mío", ha señalado. Así, ha insistido: "González Pons vive de maravilla todavía. Casado es la regeneración y debería saber que tiene la mochila llena de mierda".

La de Pérez era una de las comparecencias más esperadas por la peculiaridad del personaje y ha sido retransmitida por videoconferencia con notables problemas técnicos desde la prisión madrileña de Valdemoro, donde 'El Bigotes' cumple condena por las piezas de la Gürtel relacionadas con Fitur y la financiación ilegal del PP valenciano.

"Todo lo que se me daba en la Comunitat Valenciana era por mis súplicas y por mi llanto. A algunas empresas les daban 100 concursos al año y a mí dos", ha dicho a modo de queja. Y ha añadido: "Yo no pertenecía a su círculo de confianza". Según él, por ello no le daban más contratos. "Engloba -agencia investigada en el caso Taula- se llevaba 120 concursos al año", ha denunciado. La agencia está investigada precisamente en el caso Taula. Según Pérez, las empresas que más se beneficiaban de la administración pública controlada por el PP eran Engloba y Trasgos, "la empresa de cabecera de Cotino".