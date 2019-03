Toni Cantó, quien asegura que no pactará con el PSPV, se muestra partidario de repetir el pacto andaluz en la Generalitat

El candidato de Ciudadnos a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, se ve ganando las elecciones autonómicas del próximos 28 de abril en la Comunitat Valenciana y, por tanto, siendo el próximo jefe del Consell. En caso de que tuviera que pactar, ha insistido en que "de ninguna forma" lo haría con el "PSC valenciano" -tal y como se ha referido al PSPV-, pero sí estaría "dispuesto" a "repetir un pacto como en Andalucía con el PP".

"No tengo ningún problema en exportar el modelo andaluz en la Comunitat. Creo que los valencianos saldrían ganando", ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha admitido que está "feliz" con la decisión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de adelantar los comicios autonómicos y hacerlos coincidir con las generales porque supone "un mes menos de tripartito", en alusión al gobierno de PSPV y Compromís con el apoyo parlamentario de Podem.

A su juicio, Puig ha hecho uso de esta prerrogativa que le otorga el Estatut por "puro tacticismo electoral" porque "sabe que el tripartito está en grave peligro" y "ha elegido la opción menos mala". "Él cree que va a tener un mejor resultado un mes antes que un mes después. Es puro tacticismo electoral, pero, en cualquier caso, para nosotros es una buenísima noticia para todos los valencianos", ha considerado.

Además, ha destacado que Cs tiene "absolutamente preparada" toda la maquinaria electoral y tiene "casi cerrada la lista electoral" que estará formada por un "buen equipo" en el que habrá "alguna sorpresa" e incluirá a independientes, personalidades de la sociedad civil valenciana y diputados de las Corts de esta pasada legislatura. "Esto nos pilla entusiasmados, con ganas y preparados", ha indicado.

De hecho, ha destacado el buen trabajo realizado en Corts por el grupo parlamentario de Cs y, en concreto, el de su portavoz, Mari Carmen Sánchez, que, a su juicio, ha representado al partido "más que dignamente", pese a las "difíciles condiciones" y "en un momento de terremoto interno", tras la salida con críticas al partido del que en ese momento era el síndic, Alexis Marí, y tres diputados más. "El partido quedó muy tranquilo y mejorado tras algunas marchas", ha indicado en este sentido.

"Puig, el Iceta valenciano, y Marzà, un talibán"

Preguntado por si se ve como president ha subrayado: "Sí, sin duda alguna. Si no, no me presentaría".

En cuanto a pactos postelectorales, Cantó ha reiterado que "no pactará con el PSC valenciano", en referencia al PSPV, porque "tiene lo peor de Miquel Iceta y de Pablo Iglesias". De hecho, ha recordado que personalidades como Soraya Rodríguez, Nicolás Redondo o Celestino Corbacho se han desvinculado de los socialistas porque "están hartos de ver como el PSOE se arrodilla ante Quim Torra y los independentistas o ante los del 3%".

Para Cantó, la vinculación entre el PSPV y el PSC radica en que "Puig lo primero que hizo fue entregar algo tan importante para el futuro como es la educación al más talibán de Compromís que es el señor (Vicent) Marzà", conseller de este ramo, y "como hizo el PSC en Cataluña, dar la televisión pública a Compromís", una "telecompromís", ha dicho, que "ha hecho campaña en redes sociales" por la coalición y de la que forman periodistas que también han estado en sus listas. "Más que promover el valenciano, promueven una ideología", ha manifestado.

Por tanto, considera que "un Puig que hace eso no se diferencia en nada de Iceta que ha dicho en reiteradas ocasiones, y Pedro Sánchez no lo niega, que quiere indultar a los golpistas si son condenados". "Estoy convencido de que Puig haría lo mismo", ha manifestado para incidir en que el líder de los socialistas valencianos es "el Iceta valenciano" y, por tanto, no pactará con ellos "de ninguna forma".

Exportaría el pacto andaluz "con mucho orgullo"

Tras este descarte, Cantó ha admitido que él estaría dispuesto a pactar con quienes estén dispuestos a firmar medidas una serie de medidas que incluirán "modernización de la economía valenciana, libertad para los padres para elegir la lengua vehicular de sus hijos o que los corruptos dejen la política".

También, la defensa de un nuevo modelo de financiación para la Comunitat y no financiar "chiringuitos pancatalanistas. "Todo aquel dispuesto a firmar esto cuando gane las elecciones, será bienvenido", ha subrayado.

En cualquier caso, ha admitido que "estaría dispuesto" a "repetir un pacto como en Andalucía con el PP" porque recoge objetivos que él comparte como una educación, sanidad y dependencia "dignas" o revitalizar la economía. "Para mí es un acuerdo que podría trasladar a la Comunitat con mucho orgullo. No tengo ningún problema en exportar el modelo andaluz en la Comunitat porque creo que los valencianos saldrían ganando", ha subrayado.

El "cabreo" y el voto a Vox y a Ciudadanos

Sobre Vox, el candidato de Cs a la Generalitat ha dicho que, de igual forma, que hace unos años entendió "muy bien" "a los votantes que apoyaron a Podemos", comprende que "hoy en día" haya "tantísima gente" enfadada porque "no se han arreglado las cosas".

"Entiendo que muchos votantes quieran votar a ese tipo de opciones como Vox o Podemos porque entiendo el cabreo, pero a mí no me a va a escuchar criminalizar a esos votantes. Yo aspiro a que me voten y les digo que no hay que derrumbar el sistema que tenemos, sino perfeccionarlo", ha enfatizado.

En este sentido, ha mostrado su compromiso de "solucionar de verdad las cosas y no de boquilla" para conseguir "un gobierno en el que los valencianos se sientan orgullosos". "Los valencianos estaban avergonzados por el gobierno del PP, por su corrupción y mala gestión, y del gobierno del tripartito por lo mal que han hecho las cosas y cómo nos han enfrentado y limitado las libertades", ha dicho, para incidir en que él se fía del PP actual, pero "cuando le obligan a firmar un contrato".

Frente a esas "dos trincheras", ha reivindicado el centro como un espacio en el que "solucionar de verdad las cosas".

"Ganas" de estar en las Corts

Preguntado por si se quedará como diputado o volverá a su faceta artística en caso de no ostentar ningún cargo en el Consell, Cantó ha explicado que ya ha hecho la mudanza a València, después de 30 años viviendo en Madrid y ha venido "para quedarse"

"He vivido una época alucinante en Madrid en el Congreso, pero estoy muy ilusionado con mi vuelta a casa. He venido para quedarme y estará a lo que los valencianos decidan que esté. Aceptaré su encargo y pondré, como he puesto siempre, el alma y el cuerpo a su disposición", ha subrayado para incidir en que tiene "muchísimas ganas" de la futura legislatura en les Corts.