Ximo Puig tiende la mano a César Sánchez para dialogar porque no ve "ningún motivo" para la confrontación

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este martes que no ve "ningún motivo para la confrontación" con el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, tras sus críticas de "romper" las relaciones entre las dos instituciones, y le ha tendido la mano para dialogar.

Este pasado lunes, el popular aseguró que Puig ha "roto" las relaciones entre el Consell y la Diputación y lo achacó a la "falta continuada de diálogo" y a los "sucesivos ataques del Gobierno valenciano a la autonomía provincial, a los municipios alicantinos y a todos sus ciudadanos".

Puig, a preguntas de los periodistas antes impartir la conferencia 'La oportunidad valenciana' en el Club de Encuentro Manuel Broseta, ha afirmado que Sánchez "tendrá que explicar por qué". "Soy un hombre de paz y de palabra, y no entiendo por qué quiere anticipar la campaña electoral", ha aseverado.

Ha defendido así que "lo razonable es que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos y que haya un dialogo permanente", ya que considera que "cada institución defiende el interés general y la forma más adecuada con lo que le corresponde competencialmente".

Por tanto, y como no ve que "haya ningún motivo para la confrontación", el jefe del Consell ha tendido la mano a Sánchez para "dialogar y hablar". "Es el camino", ha subrayado.

Oportunidad valenciana

Bajo este prisma, ha explicado que 'La oportunidad valenciana' a la que alude en su intervención supone "pasar en tres años del colapso económico a un nuevo tiempo", si bien ha reconocido que todavía "quedan fracturas muy importantes" en la sociedad.

Puig ha realizado así una llamada a "aprovechar el momento valenciano desde el diálogo y la capacidad de asumir riesgos para avanzar". "La sociedad valenciana no puede perder esta oportunidad", ha enfatizado.

Por contra, ha recordado que el anterior Gobierno del PP "no asumió la realidad de España como es, la España que no es radial" y ha reiterado que "no se puede volver al centralismo" y que "es importante que el nuevo Gobierno atienda una nueva realidad".