El tsunami Errejón abre numerosas vías de agua en Podemos de la Comunitat Valenciana

La maniobra de Íñigo Errejón para concurrir a las elecciones autonómica a la presidencia de la Comunidad de Madrid con la confluencia Más Madrid de Manuel Carmena ha enturbiado a las diferentes organizaciones autonómicas. En el caso valenciano, en plenas negociaciones con Esquerra Unida para un acuerdo preelectoral, han hecha saltar chispas entre algunos miembros de la organización.

El caso valenciano no responde a la dicotomía pablistas/errejonistas como en otros territorios. El secretario general, Antonio Estañ, ganó las primaras con una corriente crítica a la dirección afín a Errejón y acabó pactando con los seguidores de Pablo Iglesias, aunque mantiene ciertas distancias. La organización valenciana cuenta con demasiado peso de este sector, sin apenas representación institucional y que obtuvo un 32% de los votos para el Consejo Ciudadano Autonómico, mientras que los afines al exdirigente Antonio Montiel redujeron sus apoyos a un 25% en el mismo proceso. Estañ, ni de unos ni de otros, pero entre los dos, ha tenido que lidiar con estas diferencias en el grupo.

Los días previos y durante la dimisión de Errejón como diputado autonómico en el Congreso de los Diputados se sucedieron los mensajes de apoyo al cofundador de Podemos. También las críticas al exdiputado autonómico y a la organización. En un intento de apaciguar los ánimos, el secretario general valenciano, Antonio Estañ, pedía responsabilidad a la formación. En una entrevista concedida al diario Levante-EMV, el dirigente autonómico considera que el movimiento de la antaño mano derecha de Iglesias "enturbia la propuesta política", aunque matiza que no cree que Errejón deba ser expulsado si no ha incumplido el código ético.

En la misma entrevista, Estañ descarta un trasvase de los cargos afines a Errejón, en caso de darse una escisión. Rubén Martínez Dalmau, candidato a la presidencia de la Generalitat, ha guardado silencio públicamente sobre el asunto.

Los sectores pablistas, como era de esperar, han criticado la decisión del cofundador de Podemos. Pilar Lima, quien encabezó la candidatura avalada por Iglesias para el proceso interno valenciano, considera que Podemos nació como herramienta política y "para utilizarla hay que creérsela y cuidarla". "Hemos escrito la historia de nuestra democracia con una moción de censura que echó al partido más corrupto de Europa de nuestro gobierno y mucho más", añadía en su mensaje.

El diputado autonómico César Jiménez ha sido más crítico con las formas de hacer de la organización central desde el primer día de conflicto: "No veo la buena noticia en ningún lado", dijo al poco de que Errejón comunicara su marcha. " Dicen por ahí que este movimiento da alguna opción más a Errejón en Madrid, está por ver. Al resto nos obliga a lidiar con todavía más ruido, cuestión que no habrá medido", valoraba el diputado, que añadía: "En todo caso, la dinámica de no pensar dos veces como afectará una decisión tomada en Madrid al resto de la organización han sido una constante".

El representante y diputado autonómico critica que "en general se ha hecho poco trabajo para hacer compatibles diferentes visiones dentro de la organización y ya no digo cuando estos puntos de vista venían desde las periferias".

Por otro lado, la diputada Àngela Ballester, leal al exdirigente morado, señaló que ha sido "un orgullo haber compartido estos años con Errejón en el Congreso, y una pena que deje su escaño. Pero sigue en Podemos y sigue haciendo política. Te echaremos de menos. ¡Seguimos!", también en sus redes sociales.

En la misma línea, la diputada Fabiola Meco, también del sector más errejonista entre los morados valencianos, opina que "perder talento una y otra vez en Podemos" es "como una maldición", así como "no reflexionar" y "no encajar nunca la diferencia ni la discrepancia ni aprender de ella", lo que lo convierte en un "partido bunquerizado en vez de en movimiento". "Qué tristeza", añadía, para luego desear suerte a Errejón con la candidatura Más Madrid. Antonio Montiel, exportavoz parlamentario en las Corts, no ha valorado la maniobra.

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Castellón por Podemos, Fernando Navarro, también lanzó su apoyo a Errejón: " Qué valientes y que honestos son Íñigo y su gente. Su apuesta política es audaz y complicadísima a la vez, pero se la creen y apuestan para llevarla adelante. El futuro del país necesita que salga bien".