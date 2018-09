À Punt ja exerceix de televisió pública

La maquinària d’À Punt prepara un dispositiu ben important per a cobrir del debat de política general de la Comunitat Valenciana que se celebra els pròxims 11 i 13 de setembre. La corporació prepara un seguiment especial i en directe en totes les seues plataformes, televisió, ràdio i pàgina web, i oferirà el senyal per a totes les televisions autonòmiques d’Espanya, i així tornarà la pilota per la cobertura tan qüestionada de l’arribada de l’ Aquarius a València.

À Punt emetrà tot el debat amb dos programes informatius especials, l’un en la ràdio i l’altre en la TV, que començaran a les 9.30 hores. En el cas de la televisió, l’espai serà presentat per Victoria Maso des del Centre de Producció de Programes de Burjassot, mentre que Marta Ventura liderarà l’equip desplaçat a les Corts des del set que À Punt tindrà situat durant tota la jornada.

Per a comentar les intervencions i tot el que passe tant en l’hemicicle com als corredors, el programa comptarà amb diversos politòlegs i periodistes.

Pel que fa a la ràdio, la programació especial també començarà a les 9.30 hores, amb Jèssica Crespo com a conductora. A més de l’emissió del debat, l’espai inclourà totes les reaccions a les Corts i les aportacions d’uns quants comentaristes.

La web i les xarxes socials d’À Punt, juntament amb l’emissió en línia dels programes de TV i ràdio, també dedicaran una àmplia cobertura minut a minut en l’últim debat de política general de la legislatura i el primer des de l’inici de les emissions de l’espai públic de comunicació valencià, segons ha informat la corporació en un comunicat.