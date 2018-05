Camps atribueix la causa de l’F1 a una denúncia de Compromís, malgrat que la policia i Anticorrupció l’assenyalen

L’expresident de la Generalitat Francisco Camps atribueix la causa de la Fórmula 1 contra ell a una denúncia de Compromís, malgrat que la Fiscalia Anticorrupció i la policia nacional assenyalen presumptes irregularitats en la seua gestió des de fa uns quants anys. Camps està sent interrogat hui de matí en el Jutjat d’Instrucció número 2 de València per les negociacions amb el magnat Bernie Ecclestone pel Gran Premi d’automobilisme entre els anys 2008 i 2012.

“ Compromís és un partit catalanista que vol que a Barcelona hi haja Fórmula 1 i no a València, i és qui va presentar la denúncia. No volen que València estiga al nivell de Barcelona, sempre han cregut que València ha de ser subsidiària de Catalunya i això de la Fórmula 1 a ells els va doldre profundament”, ha declarat l’excap del Consell abans d’entrar al jutjat. La denúncia, al contrari del que diu l’expresident valencià, la van presentar dos diputats del PSPV i es va ampliar amb documentació aportada per Esquerra Unida.

Per a Camps, que està investigat en dos jutjats pel Gran Premi de València i la construcció del circuit urbà, “la Fórmula, Fira València, el Palau de l’Òpera, tot allò que fera de València una ciutat amb capacitat de competir amb Barcelona és alguna cosa que Compromís ha intentat desmuntar i continua fent-ho, perquè fa de València una ciutat impossible i espere que l’any que ve governen altres persones que realment creguen en la Comunitat Valenciana i en el futur de la nostra terra”. “La Fórmula 1 era l’esdeveniment que més ombra podia fer a Catalunya i al seu Gran Premi”, ha sentenciat.

Francisco Camps, que ha arribat acompanyat pel seu advocat a la Ciutat de la Justícia de València, “és una qüestió política que tant Compromís com els seus socis de govern han pretés elevar a categoria d’alguna cosa que ells han continuat fent, com la Volvo Ocean Race d’Alacant, que va tirar avant i ha permés que València estiga en l’aparador”.

Preguntat si atendrà els periodistes després de la declaració a la porta principal dels jutjats, Camps ha respost afirmativament i ha bromejat assenyalant: “No tinc una casa fora de València de 600.000 euros com Pablo Iglesias, així que em tindran ací sempre”.

Sobre la imminent entrada a la presó de qui va ser la seua consellera de Turisme i expresidenta de les Corts Milagrosa Martínez, per la peça del cas Gürtel relativa al pavelló valencià en Fitur, Camps s’ha limitat a respondre: “Ja es deuen imaginar com em sent”.