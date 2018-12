Compromís reuneix els seus càrrecs per a defensar "la major inversió en educació dels últims 11 anys"

Quan queden tan sol sis mesos per a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques, Compromís s'esforça per traure pit de les polítiques educatives del Consell del Botànic, a pesar que algunes de les mesures estreles del departament que dirigeix Vicent Marzà hagen hagut de ser replantejades després de la intervenció de la Sala Quarta del TSJ valencià, com és el cas del decret de plurilingüisme. La formació valencianista presumeix d'haver acabat amb els "20 anys de retallades" implantades pel PP en aquesta matèria.

Precisament, han sigut el mateix Marzà i la coportaveu de Compromís, Àgueda Micó, els encarregats aquest dilluns de realitzar un balanç que consideren "positiu" després d'aquests tres anys i mig de legislatura, amb més beques, més professors i menors ràtios d'alumnes per aula. Es tracta de la campanya 'Educació Valentia Compromís #AdéuRetallades' que pretenen presentar en totes la comarques valencianes i combatre, d'aquesta manera, els continus atacs rebuts des de diferents sectors conservadors a les polítiques educatives de Govern del Botànic.

1.183 euros més per alumne

El titular d'Educació ha destacat, entre altres dades, que s'ha invertit 1.183 euros més per alumne que en l'etapa anterior, "la major inversió en educació dels últims 11 anys"; hi ha 6.000 professors més i menys alumnes per aula, de manera que s'ha baixat entre 5 i 7 la ràtio màxima.

També ha ressaltat l'aposta per l'educació infantil de 0 a 3 anys, amb 14.472 places gratuïtes de dos anys; un bo infantil vinculat a la renda de les famílies, i 6.050 xiquets més matriculats en educació infantil que en el curs 2014/2015.

També s'ha referit als 127.000 beneficiaris de beques menjador en el present curs (40.000 més que en la legislatura anterior, amb el que un 80% dels usuaris de menjador disposen de beca) i el banc de llibres que s'ha posat en marxa aquesta legislatura, amb 424.000 participants.

700 euros d'estalvi per a les famílies

Marzà ha calculat l'estalvi per a les famílies en 700 euros respecte al curs 2014/2015 (increment de les beques de menjador i programa Xarxa Llibres), així com l'augment de la inversió per a formar al professorat i com s'ha passat de 850.000 euros en 2015 a 6 milions d'euros en inversió en projectes innovadors a les escoles. Quant a infraestructures educatives, en el que va de legislatura es compta amb 23 nous centres acabats i 17 en construcció o licitació.

"No ho podrem fer tot en 4 anys, per això és necessari que es torne a reeditar el Botànic i és necessari un Compromís fort, perquè som la garantia de l'estabilitat del Botànic, som la garantia de la valentia del Botànic", ha reivindicat.