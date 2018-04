El Consell d'Europa reclama al Senat que actue contra Agramunt per l'escàndol dels suborns i les prostitutes

L'Assemblea del Consell d'Europa (PACE, en les seues sigles en anglès) ha fet aquest dijous una crida als parlaments nacionals dels seus membres que han sigut investigats per corrupció i cobrament de presumptes suborns amb prostitutes, entre ells el senador del PP Pedro Agramunt i el diputat del PDeCAT, Jordi Xuclà, perquè prenguen mesures contra ells sobre la base del demolidor informe. L'assemblea reitera que la investigació que realitza greus acusacions per corrupció "és indiscutible".

L'Assemblea replica als seus cinc membres investigats que no cercava proves "en sentit judicial" i insta els països d'origen dels protagonistes de l'informe a "realitzar aqueixa tasca". PACE ha convidat els parlaments nacionals i les seues delegacions nacionals en l'Assemblea, així com els governs nacionals, a "prendre les mesures necessàries pel que fa als casos esmentats" i informar-la abans que finalitze 2018.



En l'informe, PACE també insta els grups polítics de l'Assemblea, així com els grups polítics dins dels parlaments nacionals, "al fet que extraguen les conseqüències de qualsevol acusació contra els seus membres", però ha recordat que els investigats haurien d'assumir responsabilitats i dimitir.



La PACE ha recordat el Codi Ètic de la institució i que tant Agramunt com els altres quatre investigats han tingut la possibilitat de defensar-se abans que s'emeteren les conclusions de l'informe.



Els membres de PACE han fet una crida a fomentar "un entorn de tolerància zero contra la corrupció" i "un canvi profund i real en les actituds i pràctiques parlamentàries". "Els interessos dels 825 milions de ciutadans europeus que representa l'Assemblea han de sobreposar-se a qualsevol interès privat, a fi de restablir la plena credibilitat política de l'Assemblea, en un període en què el Consell d'Europa té una major necessitat d'un òrgan parlamentari fort", ha sentenciat l'Assemblea en un comunicat.



Finalment, PACE demana als grups polítics de l'Assemblea que revisen les seues pràctiques per als nomenaments dels comitès, els observadors internacionals i l'elecció de Jutges davant el Tribunal Europeu de Drets Humans.