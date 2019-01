Oltra sobre els Pressupostos de Sánchez: "Són millors que els de Rajoy, podrien ser millors i seran millors"

Dilluns passat, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, presentava el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019, un document que contempla una inversió pròxima als 1.200 milions d'euros en la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un increment del 61% respecte als últims de Mariano Rajoy fins aconseguir el 9,8% del total de les inversions previstes en els Comptes. Els Pressupostos eren rebuts amb satisfacció pel PSPV, mentre que Compromís es va mostrar més crític en veure marge de millora i va insistir en la necessitat d'una compensació a l'injust finançament, la reforma del qual no s'escometrà tampoc enguany.

Aquest divendres, la vicepresidenta del Consell i líder de Compromís, Mónica Oltra, ha defensat que no hi ha fissures en el Consell pels Pressupostos: "Serem igual de reivindicatius, governe qui governe a Madrid". En aquest sentit, la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha sentenciat sobre els comptes de Sánchez: "Sí, són millors que els de Rajoy; sí, podrien ser millors; i sí, seran millors, indubtablement, tal com ho va reconéixer el ministre Ábalos en la seua visita a València".

Oltra també ha defensat el "màxim respecte" al treball de les Corts Valencianes, referent a la confrontació dialèctica entre el síndic de Compromís, Fran Ferri, i el president Ximo Puig, amb una repregunta de Mireia Mollà, en la sessió de control d'aquest dijous sobre el projecte de pressupostos de Pedro Sánchez: "Cal tindre en compte la separació entre l'Executiu i el Legislatiu, i que el Consell té una visió comuna, que és veure com es poden millorar els comptes perquè siguen més beneficiosos per als valencians".

"Independentment del to en què ens expressem els uns o els altres, hi ha un sentir comú, i és que els pressupostos tenen marge de millora", ha assegurat Oltra, que remarcava que ara "és temps de diàleg i del treball parlamentari perquè els PGE complisquen amb l'Estatut, és una dada objectiva i una obligació legal".

A més, ha recordat que les Corts van tornar a aprovar aquest dijous una declaració institucional en la qual s'explicitava la necessitat de millorar el finançament: "Si no es duu a terme, és necessària una compensació pel maltractament que patim els valencians".

Finalment, la vicepresidenta valenciana ha volgut deixar clar que no tenen previst impulsar cap nova manifestació. "No ens dediquem a organitzar ni a impulsar manifestacions, com no ho vam fer amb l'anterior, sinó que donem el nostre suport a convocatòries unitàries que provinguen de la societat civil".