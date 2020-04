Ximo Puig reclama que les autonomies participen en uns pactes de la Moncloa contra la crisi: "Hem de governar la complexitat"

"Cal governar la complexitat", ha argumentat el president valencià, Ximo Puig, en la conferència dels caps de govern autonòmics d'aquest diumenge amb el president Pedro Sánchez. Així ho ha explicat en una roda de premsa posterior en la qual ha reclamat que les comunitats autònomes participen, al costat de les organitzacions empresarials, els sindicats i el Govern central, en uns eventuals pactes de la Moncloa que permeten eixir de la crisi econòmica causada per la pandèmia. Segons Puig, es tracta d'"una posició bastant comuna" entre els seus homòlegs d'altres territoris.



El president valencià ha explicat que el seu Govern pot oferir a partir d'aquest mateix dilluns bona part de les 4.000 places hoteleres, fins ara facilitades a professionals sanitaris i sociosanitaris, per a funcionar com les denominades 'arques de Noé' en les quals puguen passar la quarantena els contagiats asimptomàtics o lleus, dins del pla que estudia el Govern d'Espanya per a reduir les possibilitats de transmissió del coronavirus. A aqueixes places hoteleres se sumen els hospitals de campanya en construcció en les tres capitals valencianes, que probablement no faran falta per a casos més greus si es manté l'evolució actual de l'epidèmia, així com els espais habilitats en l'antic hospital La Fe, de València, i altres equipaments aportats per diputacions i ajuntaments.



Puig ha defensat la seua postura, en la qual ha dit que coincideix amb el lehendakari basc, Íñigo Urkullu, de flexibilitzar el tancament d'activitats no essencials en indústries el tancament de les quals resulta especialment complex i ha apostat pel pla de recuperar certes activitats, salvaguardant sempre "la seguretat". S'ha mostrat a favor que puguen "conviure certa activitat econòmica amb totes les garanties del confinament".



L'apel·lació a la responsabilitat de la Unió Europea ha sigut un altre dels aspectes en els quals ha incidit. "L'eixida ha de ser europea", ha assenyalat, per a anunciar que s'ha dirigit al Comité de les Regions i als presidents de les 326 regions europees individualment perquè pressionen a favor de la posada en marxa d'un Pla Marshall perquè és necessària "una política europea decidida a favor de la reestructuració social i econòmica".



Sobre les dificultats financeres que la lluita contra la pandèmia està causant a la Generalitat Valenciana, Puig ha avaluat en uns 300 milions d'euros el cost que ha suposat fins ara i ha qualificat de "molt complicada" la situació de la caixa de la seua administració en una comunitat que és la pitjor finançada per l'actual sistema. "Ho sap el Ministeri d'Hisenda, que ha de proveir-nos de liquiditat", ha afegit.



Finalment, Puig ha anunciat que un avió viatja des de la Xina amb altres 60 tones de material sanitari per a la Comunitat Valenciana. L'arribada d'aqueix vol està prevista per a aquest mateix dilluns.