Sense por del virus a les platges de València: "Tinc 78 anys i vindré cada dia, perquè hi ha policia i això em tranquil·litza"

"Dispense, ha de posar-se les sandàlies per accedir a la passarel·la i recorde que entre tovalloles ha de deixar almenys sis metres de distància de seguretat".

Així es dirigia dilluns al matí un policia local a bord del seu quad a un dels banyistes, una persona d’edat avançada, que accedia des de l’arena a les dutxes de la platja del Cabanyal, a València, el primer dia d’obertura a tota la Comunitat Valenciana amb motiu de l’entrada en la fase 2 de desescalada.

Tan sols a Benidorm i Santa Pola van romandre tancades a l’espera d’implementar les mesures de seguretat necessàries.

En el cas de les platges del Cabanyal-el Canyamelar i la Malva-rosa, el matí va ser d’allò més tranquil·la quant a afluència d’usuaris, la qual cosa va afavorir que es pogueren mantindre sense problemes les distàncies de seguretat.

Entre els banyistes van predominar els estudiants i les persones majors. Una d’elles, Amparo, de 78 anys i veïna de la zona, assegura que la gent en general està respectant "les mesures de seguretat, encara que sempre es veu algú que no ho fa, però es veu bastant policia que va cridant l’atenció i això genera seguretat".

Socorristes a les platges de València.

Amparo diu que no té "por" i que continuarà acudint a la platja cada dia "mentre puga". "És un passeig molt agradable que estic acostumada a fer i ara més que puc vindre amb la meua filla; fer un banyet al matí ens fa el dia més agradable", afig.

Yala és veïna de l’avinguda del Port i té 32 anys: "Teníem moltes ganes de vindre, en l’entrada ens han explicat les mesures de seguretat; el que no sé és com ho controlaran quan vinga més volum de gent, llavors estic una mica a costa de veure com va evolucionant i com ho controlen, però ara com ara no hi ha cap problema, no he tingut por ni objecció en cap moment".

Un bañista con la mascarilla puesta se limpia los pies en la playa del Cabanyal

Un grup de sis estudiants s’instal·la prop d’una de les postes sanitàries de la Creu Roja, mantenint les distàncies de seguretat respecte de la resta dels usuaris. Sara, de 17 anys, explica que tenien “moltíssimes ganes de vindre, ha sigut un alliberament”. Malgrat que reconeix que no coneixien totes les normes de seguretat, comenta que li les van detallar en l’accés: "És el primer dia que venim i està molt tranquil, però si veiem que amb els dies s’ompli molt, potser ens ho pensem".

Els horaris del servei de vigilància i socorrisme a les platges del terme municipal de València, que duran a terme uns 80 efectius, aniran de les 10.00 a les 21.00 hores a les platges urbanes i de les 11.00 a les 19.00 hores en les situades al sud del nucli urbà.

Un informador de Cruz Roja explica las normas de seguridad en uno de los accesos a la playa del Cabanyal.

Tant en aquest horari com fora, el regidor de Platges, Giuseppe Grezzi, va fer una crida a la responsabilitat individual i a la col·laboració de les famílies per evitar, per exemple, els jocs amb pilotes o el contacte amb materials que passen de mans a mans d’unes persones a altres i que suposen un risc de contagi.

"Estem totalment preparats tots els serveis municipals perquè la gent puga gaudir de les platges", explica Grezzi, que destaca que les persones usuàries troben cartells informatius, a més de senyals que indiquen els accessos a les platges, i també estan totes les persones informadores de la Creu Roja contractades (25 a les platges del nord i 15 a les del sud) per facilitar durant tot el mes de juny a les persones usuàries tots els consells i les normes que han de seguir, així com les respostes a totes les preguntes que tinguen sobre aquest tema.

Grezzi descarta de moment controlar els aforaments, ja que assegura que les platges tenen prou extensió d’arena per a acollir tots els banyistes mantenint les distàncies de seguretat.

Normalitat a les platges de Cullera i Gandia

Els 15 quilòmetres de platja de Cullera també van començar gradualment a recuperar visitants.

"Les nostres platges no tindran problemes d’aforament", assegura l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.

Les mesures de seguretat i la distància social es van complir tal com s’havia planificat, segons l’Ajuntament, que va detallar que l’índex d’afluència va ser "moderat-baix".

A Gandia, l’inici del bany també va transcórrer "amb normalitat", en paraules del regidor de Turisme, Vicent Mascarell, que espera que la gent "hi vaja amb molta prudència i fent cas de les recomanacions del consistori".

A partir de dilluns, els serveis de vigilància, de socorrisme i l’hostaleria situada en l’arena estan en funcionament. "Som la primera platja de la província de València a obrir els serveis de platja al cent per cent", assegura en un comunicat.