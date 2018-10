Suspeses les classes a la Universitat Jaume I, tallada la pista de Silla i retencions als accessos a València

Més d'un centenar de municipis de les províncies de Castelló i València han decidit suspendre les classes aquesta vesprada i tot el divendres, 19 d'octubre, davant l'episodi de fortes pluges que afecta a la Comunitat Valenciana.

Altres sis localitats castellonenques han acordat suprimir l'activitat lectiva únicament durant la pròxima jornada, segons la informació facilitada per la Conselleria d'Educació a partir de les dades comunicades pels ajuntaments fins a les 16.30 hores.

Les universitats públiques valencianes estan a l'espera de l'evolució del temporal i dels avisos d'Emergències i la conselleria d'Educació. La Universitat Jaume I de Castelló ha pres la determinació de suspendre des de les 15 hores la seua activitat acadèmica per a aquest dijous i divendres per l'avís de preemergència de nivell roig.

La institució acadèmica assenyala que igualment es paralitzen les activitats extraacadèmiques, entre les quals s'inclouen els actes de graduació de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i de Ciències de la Salut, així com les programades per la Setmana de Benvinguda.

Per part seua, la Universitat de València (UV) i la Universitat Politècnica (UPV) es mantenen a l'espera de l'evolució de la situació meteorològica per a una possible suspensió de les activitats acadèmiques.

Si escau, el Vicerectorat traslladarà instruccions a les facultats i escoles corresponents de l'UV perquè, en cas que les assignatures impartides que inclouen requisit d'assistència, no siga aplicable durant aquesta jornada.

2.000 efectius mobilitzats

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordina un dispositiu de fins a 2.000 persones per a fer front a l'episodi de fortes pluges que afecta des d'aquest dijous a la Comunitat. La situació en les carreteres és de major risc en les de la província de Castelló i en zones inundables.

Les intenses pluges han obligat a tallar el trànsit en una de les entrades a València, la coneguda com a pista de Silla, per un embassament d'aigua i en altres dues carreteres autonòmiques, mentre que dificulten la circulació en altres cinc vies i han generat retencions de fins a huit quilòmetres, segons la Direcció General de Trànsit (DGT).

Des de les 14.40 hores, la V-31 (pista de Silla) està tallada en el punt quilomètric 3 en el terme de Silla i, segons les mateixes fonts, hi ha desviaments senyalitzats i els vehicles s'incorporen de nou a la via una vegada superada la bassa d'aigua.

Paralitzada l'activitat en el port de Castelló

Les pluges han obligat a tallar al trànsit diversos punts de la xarxa viària de la ciutat de Castelló, així com a paralitzar l'activitat del Port.

Així, l'Autoritat Portuària, a les 16.30 hores i a proposta del Pràctic de guàrdia i d'acord amb els criteris establits per la Capitania Marítima, ha declarat el port en condició Charlie, és a dir, que s'ha paralitzat tota l'activitat. Els torns de nit a la planta de la Ford d'Almussafes també ha sigut suspesa.