El presumpte finançament il·legal de la campanya del PP d'Oriola de 2015 arriba a la Fiscalia

El Partit Popular d'Oriola presumptament va utilitzar fons públics destinats al funcionament del seu grup municipal durant el present mandat per a, d'una banda, pagar irregularment les despeses de campanya de les eleccions de l'any 2015 i, per un altre, per a finançar al propi Partit Popular. La suposada sèrie d'irregularitats que tindria com a principal responsable al candidat i posteriorment alcalde, Emilio Bascuñana, han sigut traslladades pel candidat de Compromís Oriola, Cayetano Portugués, davant la fiscalia provincial d'Alacant. Aquest diari ha tractat de conéixer la versió de Bascuñana, que ha declinat fer valoracions.

La documentació que obra a poder del fiscal anticorrupció Felipe Briones des d'aquest dilluns apunta al fet que el grup municipal del PP que es va conformar després de les eleccions de fa quatre anys hauria transferit al maig de 2016 “la majoria” dels fons públics del compte municipal que per la llei de Règim Local està dotada amb fons provinents del consistori per al funcionament del grup polític al compte que va obrir mesos abans el PP destinada a carregar les despeses de la campanya electoral del 2015.

Compromís entén que presumptament dites transferències econòmiques van servir “per a sufragar els rebuts originats durant la campanya electoral del 2015 i, a més, per a amortitzar el préstec concedit per l'entitat financera”, resa l'escrit. Un préstec de 36.000 euros que va ser concedit per l'entitat bancària al front de la qual es trobava Rafael Almagro, candidat del PP en 2015, regidor després i ara número 2 de la candidatura municipal.

En un primer moment, i abans de l'inici de les eleccions del 24 de maig de 2015, el candidat Emilio Bascuñana juntament amb altres membres de la seua candidatura entre els quals es trobava el també citat Rafael Almagro van obrir un compte corrent el 5 de maig en una entitat financera que ell dirigia i “des d'on aparentment es van pagar les despeses de la campanya electoral de maig de 2015”

Segons la informació a la qual ha tingut accés recentment la coalició “existeixen fundades sospites que des d'aquest número de compte es van anar pagant les despeses de la campanya electoral de maig del 2015 de forma totalment contraria al que s'estableix en la Llei orgànica del Règim Electoral General (LOREG) en els articles 124, 125 i 126” que versen sobre l'obertura de comptes, els fons de les mateixes i despeses electorals.

En concret, i sempre segons els extractes bancaris, les despeses electorals carregades en aquest compte podrien haver escapat al control establit en la LOREG en els articles 132 a 134 sobre el control de la comptabilitat electoral.

Més endavant, el dia 12 de maig del 2015, ja en campanya electoral, és quan haurien començat les disposicions i càrrecs de les despeses de la pròpia campanya en el compte anteriorment assenyalat amb la qual consta, segons ha pogut veure aquest mitjà, que es van pagar des d'aquest compte propaganda electoral, transferències al propi PP, així com begudes servides en actes de campanya, desplaçament en autocars o reintegraments en efectius, entre altres dispendis.

Tot això es va anar carregant a un compte que pel que sembla, estava en descobert fins que els titulars formalitzaren el citat préstec de 36.000 euros que va ser abonat en el compte esmentat el 13 de maig de 2016, és a dir, quasi un any després de les eleccions. Per a Compromís, que estiguera en números rojos durant tot un any és motiu d'un presumpte tracte de favor per part d'una entitat financera el director de la qual aspirava a ser regidor pel PP i que de fet ha acabat dirigint regidories com a Urbanisme o Recursos Humans, entre altres.

Més polèmiques

No és la primera vegada que el PP d'Oriola es veu embolicat en polèmica per l'ús que atorga el seu grup municipal als seus fons públics. Segons va revelar Información, Bascuñana va encarregar al novembre de 2018 una enquesta sobre la seua gestió a l'empresa Sigma Dos l'import de la qual, 6.345 euros, va ser pagat amb diners de l'assignació que el grup polític –com qualsevol altre grup amb representació- rep periòdicament del consistori.

Pese a l'anunci de l'alcalde Bascuñana al febrer d'enguany de convocar un ple extraordinari per a fiscalitzar els comptes del seu grup i de la resta i que d'aqueixa manera es dissiparen els dubtes sobre la seua gestió i la suposada falta de transparència, el mandat ha acabat sense que aquesta qüestió s'abordara en sessió plenària.

La polèmica sobre aquesta enquesta pagada amb fons públics i sense el consens de tots els edils populars, com a marca el reglament, també s'emmarcava en una última pregunta en concret que no tenia res a veure amb aspectes relacionats amb el municipi sinó que es referia al fet que si la persona enquestada donaria el seu vot a Bascuñana en 2019, la qual cosa convertia l'enquesta municipal en electoral.

Aqueixa mateixa pregunta ha perseguit al primer edil durant la segona meitat del seu mandat, amb un Partit Popular local dividit i enfrontat i amb la formació regional contrària al fet que tornara a presentar-se per, entre altres qüestions, haver revelat aquest mitjà que havia ocultat en el seu currículum que havia estat com cobrant com a assessor entre 2007 i 2014 de la direcció territorial de Sanitat malgrat no acudir al seu lloc de treball, l'última notícia del qual és que Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat ha certificat que havia sigut un treballador zombi. Finalment, Emilio Bascuñana va ser designat candidat en l'últim moment afavorit pel PP nacional gràcies a la bona amistat que li uneix amb els dirigents Pablo Casado i sobretot Teodoro García Egea.