Una xarxa anterior a l’ingrés mínim: el Govern valencià executa el pressupost per a la renda d’inclusió per damunt del 120%

El Govern valencià ha executat el pressupost per a la renda valenciana d’inclusió per damunt del 120% des que el sistema de protecció social va entrar en vigor. La prestació, que substitueix la renda garantida de ciutadania ampliant el mapa de serveis socials, va entrar en vigor el segon trimestre del 2018, i inclou, a més de les ajudes econòmiques, itineraris perquè les persones beneficiàries puguen construir un projecte vital.

En sis anys, les prestacions socials destinades a inclusió han passat de 20 milions d’euros pressupostats a 230 milions anuals, en què aquesta última xifra és la corresponent a l’última ampliació de crèdit autoritzada pel Govern del Botànic. El 2015, amb el pressupost de l’últim executiu del PP en vigor, el govern progressista va augmentar la quantia destinada a la renda de ciutadania, llavors, de 20 a 29 milions d’euros. El sistema d’ampliacions de crèdit ha sigut una constant des d’aleshores amb l’objectiu d’evitar que els diners per a aquesta finalitat s’acaben. La renda es configura com a ‘crèdit ampliable’ per facilitar les transferències des d’altres partides, limitant així els tràmits burocràtics.

El 2019 va ser el primer exercici complet en què la renda valenciana d’inclusió va estar en vigor. En origen, el departament de Mónica Oltra va reservar per a aquesta mesura 100.000 milions d’euros. Durant l’any es van fer quatre ampliacions de crèdit de 8 milions les dues primeres vegades, 16 la tercera i 18 la quarta. Va acabar l’any, segons les dades de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb 150,4 milions d’euros de dotació, calculats per les prestacions obtingudes. Segons el visor pressupostari de la Generalitat Valenciana, la Direcció General d’Inclusió, que gestiona aquesta renda juntament amb altres ajudes, va començar l’any amb 139 milions d’euros pressupostats i, amb les dades provisionals del mes de desembre, va executar –va pagar– 172 milions d’euros; un 20% més del que es preveia.

L’executiu autonòmic calcula les ampliacions de crèdit en funció de les sol·licituds aprovades al gener i de les que va resolent –si la conselleria concedeix la renda al gener ha de ‘guardar’ l’import per als 12 mesos de l’any– i així decideix ampliar els crèdits.

El 2020, amb una dotació pressupostada de 154 milions d’euros –el mateix import amb què es va acabar l’any anterior sumant-hi les ampliacions de crèdit– la Conselleria de Polítiques Inclusives ha fet tres ampliacions més, que arriben fins a 229,2 milions d’euros. Les dues ultimes modificacions s’han aprovat durant l’estat d’alarma com a previsió de la crisi provocada pel coronavirus: el 13 de març, el ple del Consell va aprovar el primer crèdit; el 16 d’abril, el segon i el 30 d’abril, que suma 50 milions d’euros a la renda valenciana d’inclusió, l’última transferència.

Visor presupuestario de la Generalitat Valenciana con los datos provisionales de diciembre de 2019.

