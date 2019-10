El Col·legi de València forma els seus metges en pseudociències, malgrat que l’Organització Mèdica Col·legial demana bandejar-les

El Col·legi de Metges de València manté una secció, amb estructura pròpia, per a la difusió i l’impuls de les pseudociències. La bategen com a àrea de Medicina “Integrativa” i un dels quatre objectius d’aquesta àrea s’emmarca en “la difusió de l’homeopatia, l’acupuntura i la medicina naturista dins del marc col·legial”. Aquestes disciplines, que no tenen base científica, estan desapareixent dels col·legis més importants i el Consell General de Col·legis Oficials de Metges ha demanat que hi siguen bandejades, perquè són contràries “a la deontologia i a l’ètica mèdica”.

El Col·legi de Metges de Madrid ha exclòs l’homeopatia i l’acupuntura de la llista oficial d’especialitats mèdiques i el de Barcelona prohibeix que es difonguen aquest tipus de pseudociències entre els col·legiats. Mentrestant, el Col·legi Oficial de Metges de València ofereix als seus membres formació i vídeos en aquestes matèries, que estan presents en aquesta institució des del 1990.

La secció de Medicina Integrativa té junta directiva pròpia amb set membres i està liderada pel doctor Rafael Torres. Torres, al seu torn, és vocal de la junta directiva de la presidenta Mercedes Hurtado. El seu suport i el dels homeòpates va ser clau per a la victòria d’Hurtado en les eleccions passades al Col·legi. De fet, els rivals per a optar a la presidència repudiaven les pseudociències, i això va fer mobilitzar, i molt, els seus partidaris.

L’Organització Mèdica Col·legial (OMC) d’Espanya i el Consell General de Col·legis Oficials de Metges rebutgen, “perquè són inacceptables i contràries a la deontologia mèdica, totes les pràctiques invalidades científicament i les consideren alienes a la ciència i professió mèdica”. “Entre aquestes pràctiques hi ha l’homeopatia, que no ha pogut demostrar fins ara cap evidència científica d’eficàcia mèdica fora de l’efecte placebo”, afigen.

En l’últim Congrés de Deontologia Mèdica es va anunciar que en el contingut del futur Codi deontològic, actualment en revisió, es negarà una vegada més la naturalesa mèdica d’aquestes pràctiques i procediments entre els quals destaca, entre altres, l’homeopatia i es reconeixerà “sense fonament, amb alts riscos i costos, i també generadora de confusió per a molts pacients en ser qualificada per uns quants com a ‘medicina alternativa’”.

L’OMC ha creat un observatori contra les pseudociències, pseudoteràpies, intrusisme i sectes sanitàries. Té com a missió garantir que en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut (SNS) no s’utilitzen falses teràpies, productes miracle ni tècniques pseudocientífiques enganyoses o que no tinguen un substrat científic experimental i d’efectivitat reconegut i provat, atés que s’observa que es van instal·lant en hospitals i centres sanitaris tant públics com privats, amb la permissivitat sorprenent dels responsables gerencials.