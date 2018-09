Estañ arranca a Puig la promesa de completar la legislatura i una reunió del Botànic abans del debat de política general

El líder de Podemos, Antonio Estañ, arranca el curs amb les piles carregades. El dirigent de la formació morada, testimoni de les recents disputes en el si de l'Executiu valencià, s'ha reunit aquest dilluns amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a aclarir una sèrie de qüestions que corrien per les converses polítiques i periodístiques.

No, no hi haurà avançament electoral. "No hi ha motius per a això. Ens interessa acabar la legislatura", ha sentenciat Estañ en acabar la reunió de menys d'una hora al Palau, on ha assegurat que aqueix ha sigut el compromís de Ximo Puig. A més, ha explicat el síndic, cas de pplantejar-se en el futur un avançament dels comicis, hauria de ser un acord entre PSPV, Compromís i la seua formació.

Podem, que s'ha presentat com la pota que unia les institucions amb la ciutadania, atès que no es va incorporar al Consell en signar el Pacte del Botànic, havia perdut una mica de presència aquest estiu, en què el focus estava sobre les tensions entre PSPV i Compromís. La formació morada va ressorgir la passada setmana com a mediadora entre els socis de Govern i va intentar llimar asprors i rebaixar l'incendi que amenaçava el Botànic, plantejant una reunió a tres bandes entre els partits que van signar l'acord de legislatura. Tots dos dirigents semblen haver reprès les relacions traslladant la bona sintonia entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.

El president, al contrari del que sostenia el síndic socialista en les Corts Valencianes i vicesecretari general del seu partit, Manolo Mata, ha acceptat la proposta per a celebrar aquesta reunió del Pacte del Botànic abans del debat de política general, que arranca el pròxim 11 de setembre. El dubte ara és si la reunió serà entre Mónica Oltra, Ximo Puig i Antonio Estañ o entre els dirigents que formen la comissió de seguiment del pacte.

El portaveu morat ha aprofitat la reunió per a plantejar algunes de les prioritats de Podem per als Pressupostos de la Generalitat de 2019, el pròxim gran debat, entre les quals situa la política d'expansió del parc públic d'habitatge, acabar amb els barracons, millorar l'atenció sanitària, augmentar el suport a les pimes i, de nou, la taxa turística.