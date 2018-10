Els jesuïtes veten un acte de Vox al seu centre a València després de les queixes de professors, pares i mares i antics alumnes

Després de l'acte de Vistalegre a Madrid en el qual Vox va reunir unes 10.000 persones, el partit liderat per Santiago Abascal ha posat el seu punt de mira a la ciutat de València, però ha començat a tindre problemes. Després d'anunciar-se que el col·legi de Jesuïtes acolliria el míting de la formació d'extrema dreta, des del centre s'ha negat que vaja a tindre lloc en ela seua seu l'acte.

"De Vistalegre a València", d'aquesta forma anuncia Vox el seu acte a la capital valenciana a través de les seues xarxes socials, concretant que seria en el saló d'actes d'Escuelas San José-Jesuítas el dimecres 24 d'octubre a les 20 hores, acte per al qual s'anunciava la presència del mateix Santiago Abascal, així com de José Antonio Ortega Lara i de José María Llanos, president a la província de València del mateix partit.

📣De Vistalegre a Valencia



Les invitamos al próximo acto de VOX en Valencia con José A. Ortega Lara, @Santi_ABASCAL y @JoseMa_Llanos



🗓Miércoles 24 de Octubre

🕗20:00h

📍Salón de actos de Escuelas S. José-Jesuitas, frente a Hipercor



¡No puedes faltar! #AbascalEnValencia🇪🇸 pic.twitter.com/m5USwbKEr7 — VOX Valencia (@VOX_Valencia) 14 de octubre de 2018

No obstant això la cita ha sigut negada també des de xarxes socials pel mateix col·legi de jesuïtes. Sense aclarir si rectificaven l'acord o si ho negaven de pla afirmaven que "l'acte de Vox València no se celebrarà en les instal·lacions de les escoles". No obstant això deixava entreveure el malestar del professorat del centre davant aquest acte afirmant: "us agraïm a tota la comunitat educativa vostra inquietud mostrada".

Buenos días. Os informamos que el acto de Vox Valencia no se va a celebrar en las instalaciones de las @escuelassj . Os agradecemos a toda la comunidad educativa vuestra inquietud mostrada. Un abrazo. — Escuelas San José (@escuelassj) 15 de octubre de 2018

Des d'eldiario.es s'ha conegut que tant professorat com pares i mares, i antics alumnes s'han queixat de la programació d'aquest acte polític, la qual cosa hauria obligat el centre a tirar marxa arrere i desprogramar la cita de Vox de les seues dependències.