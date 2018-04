Ferraz expulsarà o suspendrà de militància els qui assenyale la investigació del PSPV per finançament irregular

La direcció federal del PSOE, òrgan competent del partit, aplicarà sancions com expulsions i suspensions de militància a aquells membres del partit que queden assenyalats de finançament irregular en la campanya electoral de 2007 que investiga una comissió interna del PSPV. Així ha transcendit justament en la mateixa jornada en la qual Pedro Sánchez visitava terres valencianes al costat de Ximo Puig, que se sentia recolzat pel líder socialista mentre advertia a propis i externs que "nosaltres no som el PP".

Les mesures contundents que preveu Ferraz han sigut avançades per El Confidencial, afirmant que la direcció federal estarà vigilant, encara que sempre desvinculant el cas de l'actual executiva autonòmica. Ferraz ja avançava poc després d'esclatar l'escàndol que hi hauria "contundència" amb els responsables que es puguen destil·lar, segons paraules del secretari d'Organització socialista, el també valencià José Luis Ábalos, "contundència" que reiterava el propi Pedro Sánchez alhora que mostrava la seua confiança en la gestió que realitze la direcció de Ximo Puig, que per la seua banda anunciava "tolerància zero".

D'altra banda, des de fora del PSOE és Podemos qui urgeix a esclarir irregularitats i possibles responsables, arrancant a socialistes i al Bloc (l'altra formació vinculada a aquest presumpte finançament irregular) el compromís de fer pública la seua recerca amb la data límit de l'1 de maig.

De moment els noms que han aparegut vinculats a aquest cas de presumpte finançament irregular estan el del que va ser líder i candidat del PSPV en 2007, Joan Ignasi Pla (avui en el sector privat i retirat de la vida política); el diputat del PSPV, Alfred Boix; l'assessor de Ximo Puig i exacalde de Gandia, José Manuel Orengo; la exsubdelegada del Govern i exdirectora General de Consum de l'executiu de José Luis Rodríguez Zapatero i excandidata a l'alcaldia d'Alacant pel PSPV, Etelvina Andreu (avui professora de la Universitat Miguel Hernández); o el responsable d'expansió de l'empresa de participació majoritària de la Diputació de València, José Ramón Tíller.