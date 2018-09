El privilegi de l’expresident Francisco Camps: cotxe oficial per a desplaçaments de 450 i 700 metres

L’Estatut dels Expresidents de la Generalitat Valenciana preveu tota una sèrie de prerrogatives per als que van ser la primera institució de la Comunitat Valenciana des de la tornada de la democràcia. Aquesta normativa pretén, segons el preàmbul, que aquestes persones “puguen atendre les seues necessitats de presència social d’acord amb la dignitat i el decor de les altes funcions exercides”.

Cada expresident –si ho sol·licita– té una persona que du a terme les tasques de secretaria, una altra plaça creada per a conduir el vehicle oficial que facilita i abona l’Administració i l’escorta personal corresponent, que ix de la policia autonòmica adscrita a la policia nacional. L’ús i treball d’aquests privilegis, que se sumen al sou com a membre nat del Consell Jurídic Consultiu (CJC), depenen de cada expresident i que s’adapte a les seues condicions de vida.

Només Alberto Fabra –senador del PP en l’actualitat– i Francisco Camps gaudeixen d’alguna o totes les prerrogatives que preveu l’Estatut dels Expresidents. En el cas de Francisco Camps crida l’atenció l’ús que fa del cotxe oficial diàriament en etapa laboral, ja que viu a la mateixa ciutat de València, on té el seu lloc de treball en el CJC i en la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir. Camps resideix al centre de València, treballa al centre de València i també imparteix classes en una universitat que té les seus principals al centre de València.

Des del domicili de Francisco Camps al carrer del Poeta Querol al seu lloc de treball en el CJC hi ha 700 metres de distància. Si l’expresident fera el trajecte a peu tardaria 9 minuts, però el recorregut li costa diàriament uns 15 minuts, perquè utilitza el cotxe oficial que, per la conversió en zona de vianants del centre històric, ha de recórrer 3,4 quilòmetres –5 vegades més distància– per les rondes interiors de la ciutat de València fins que el deixa a la porta.

El mateix li passa quan va a impartir classes a la Universitat Catòlica de València. Des del seu domicili a les seus del centre universitari tarda 13 minuts a peu i 8 amb cotxe. Això sí, la distància motoritzada és de 2,8 quilòmetres, mentre que el passeig pel centre històric seria d’1,1 quilòmetres. Des del CJC a la universitat la distància és de 450 metres a peu i 600 metres amb cotxe. 5 minuts passejant i set amb cotxe oficial.

Des de Presidència de la Generalitat han explicat que l’ús de cotxe oficial depén de les necessitats de cada expresident, que l’utilitza segons les seues necessitats. No hi ha cap control sobre això. Per la seua banda, no apareix en el portal de Transparència el cost en combustible anual o mensual. Sí que s’ha fet públic l’import anual de les seues prerrogatives, uns 140.000 euros l’any, entre el seu salari de 58.000 euros per any bruts, els 48.000 de la seua secretària i els 34.000 euros del seu xòfer personal, que treballa en exclusiva per a ell.

Des de l’entorn de Francisco Camps han defensat que l’ús de cotxe oficial té més a veure amb la seguretat personal de l’expresident que amb un privilegi.

Ni l’expresident i exministre Eduardo Zaplana ni l’expresident i exvicepresident de Bankia José Luis Olivas gaudeixen de cap dels avantatges plantejats per als expresidents. Tant Camps com Zaplana o Olivas estan imputats en diferents casos de presumpta corrupció.