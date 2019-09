Ribó es planta contra l'ampliació del port de València i vota 'no' en el consell d'administració

L'alcalde de Valéncia, Joan Ribó, ha votat aquest divendres en el si del consell d'administració de l'Autoritat Portuària de València (APV) en contra del punt de l'ordre del dia que feia referència a la selecció de l'oferta de MSC per a executar les obres i gestionar el nou moll, la qual cosa inicia el procés d'adjudicació.

Ribó ha explicat que l'Ajuntament no s'oposa a l'execució del projecte, però que com a alcalde té l'obligació d'exigir que es faça amb totes les garanties legals i medi-ambientals possibles, la qual cosa al seu judici implica la realització d'una nova Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) que garantisca que no hi haurà afeccions a les platges de l'entorn i que establisca mecanismes correctors en cas d'existir algun possible impacte.

Projecció de l'impacte visual de l'ampliació del port de València des de la platja de la Malva-rosa (baix). Dalt, la vista actual.

L'alcalde ha sigut l'únic membre del consell que ha votat en contra d'aquest punt, per la qual cosa ha tirat endavant. Sobre aquest tema, el primer edil ha explicat que s'obrirà un període d'al·legacions i que l'Ajuntament presentarà un escrit sol·licitant la DIA.

El primer edil ha explicat que ha sol·licitat, sense èxit, que es paralitze l'adjudicació fins que el Ministeri de Transició Ecològica es pronuncie sobre la necessitat d'una nova DIA i ha assegurat que si el departament ministerial el descartara, no hi hauria res més que dir, si bé no ha descartat que l'assumpte puga acabar en els tribunals: “Ni confirme ni descarte, és precipitat per a saber el que pot passar, però d'entrada no és la voluntat judicialitzar el procés”.

Ribó ha argumentat que la petició de la nova DIA està sustentada per un informe jurídic de l'Ajuntament que, com ha avançat eldiario.es, considera que els canvis en el projecte són prou substancials a nivell d'impacte paisatgístic i ambiental.

El document considera a més que sense la nova DIA (la que està vigent és de l'any 2007) a l'Ajuntament se li priva de la possibilitat de presentar al·legacions sobre els possibles impactes ambientals.