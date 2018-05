La possible indemnització al Grupo Boluda per la terminal de creuers de València queda temporalment aparcada

La possible indemnització al Grupo Boluda com a conseqüència de l’anunciat projecte de trasllat de la terminal de creuers de la ubicació actual en l’ampliació nord al moll que gestiona Unión Naval de Valencia, les antigues drassanes del Grupo Boluda (societat del president del lobby empresarial AVE, Vicente Boluda) ha quedat temporalment aparcada.

Encara que es tracta d’un dels principals entrebancs perquè tire avant la infraestructura, el tema no s’ha tractat aquest dilluns en la reunió del Comité Assessor del Port de València, a la qual han assistit el president de l’Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, i l’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat del regidor d’Urbanisme, Vicent Sarrià.

Així ho han assegurat fonts d’ambdues institucions a eldiario.es. I és que aqueixa possible compensació seria molt qüestionable, atés no té ús des del 2012 i, segons la llei de 2/2011 de ports, les concessions caduquen per “la falta d’activitat o de prestació de servei, durant el període de sis mesos, en el cas d’autoritzacions, i de dotze mesos en el cas de concessions”.

Com va informar aquest diari, el port de València ja va pagar un rescat d’1,17 milions d’euros a Unión Naval de Valencia per la concessió de l’Escola d’Aprenents, que havia tancat sis anys abans. En aqueixes dependències, l’anterior president de l’APV, Alberto Aznar, va instal·lar les noves oficines del recinte portuari. Aquesta indemnització ja va ser motiu de crítiques i d’una denúncia de Compromís.

Joan Ribó i Aurelio Martínez en la reunió entre l'ajuntament i el Port de València

Així doncs, deixant aquest aspecte temporalment de banda, en la trobada entre l’Ajuntament i l’Autoritat Portuària s’ha acordat encarregar estudis per a determinar si el projecte és ambientalment viable.

En aquest sentit, Ribó s’ha mostrat favorable al trasllat de la terminal només si no causa afeccions mediambientals a Natzaret en forma de sorolls o de contaminació de l’aire i si es fa un estudi patrimonial per a salvaguardar potencials immobles que siguen de rellevància (s’encarregarà a la Càtedra Demetri Ribes).

A més, s’encarregarà un estudi per a adaptar la mobilitat per a l’arribada de turistes (Ajuntament, FGV, Marina i port). Ribó ha considerat a més important que la futura línia 10 (antiga T2) de FGV connecte Natzaret amb el Canyamelar passant per la Marina i l’estació de creuers.

També s’ha aprovat l’elaboració d’un estudi de la dinàmica de costes per a tenir garantia que qualsevol obra a l’interior del port no afectarà les platges del sud de València (el Saler).

D’altra banda, s’ha avançat en els tràmits per a l’assoliment del parc de Desembocadura i de l’espai esportiu que acollirà la zona (ciutat esportiva del Levante U. D.) i s’ha tractat la sol·licitud d’ajudes per a recuperar l’Escala Reial del Port i declarar-la Bé d’Interés Cultural (BIC).

Després de la reunió, totes les parts han destacat el clima d’enteniment amb què s’han tractat els diversos temes.