Dimite el director de Formación e Innovación de Profesorado de la Junta de Castilla y León acusado de plagio por el PSOE

El director de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Bienvenido Mena Merchán, ha presentado la renuncia "a todos sus cargos" en la Junta de Castilla y León, según ha confirmado este jueves el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La dimisión de Mena Merchán se produce tan sólo un día después de remitir un comunicado a través de la Junta en el que restaba importancia a la acusación que realizó el Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno. El procurador Fernando de Pablos pidió la destitución del director general de Innovación y Formación del profesorado de la Consejería de Educación tras hallar un presunto plagio de un artículo de 25 páginas fechado en 2000 y que fue publicado dos años antes por dos investigadores de la Universidad de Sevilla. "Es un error del pasado y pedí disculpas por ello en su momento", declaraba Mena en su comunicado. El ya dimisionario fue cuestionado en 2001 también por el PSOE por una serie de plagios, pero no por el artículo al que se hizo referencia en el Pleno y que fue facilitado a los periodistas. Entre el original y la copia no había ni una coma de diferencia.

Mena explicaba además en la nota remitida el miércoles que las publicaciones difundidas por internet no tuvieron "uso profesional o académico" ni formaron parte de su curriculum. Tampoco fueron utilizadas para promocionarse profesionalmente ya que es profesor titular de la Universidad de Salamanca desde 1994. Para él, todo responde a una "estrategia de desgaste del PSOE con un asunto del pasado y que ya fue público en su momento, hace casi veinte años".

Igea ha asegurado este jueves que la dimisión de Mena Merchán es "de carácter absolutamente voluntario" y que es "algo que le honra". El portavoz de la Junta ha sido especialmente crítico no con el presunto autor del plagio, que lo confirma con la dimisión, sino con quienes lo sacaron a la luz. Igea ha distinguido entre "quienes se ocupan de las necesidades de los ciudadanos y quienes se ocupan en revolver el cubo de la basura". Con la dimisión de Mena Merchán, ha dicho, tanto el presidente Pedro Sánchez como el del Senado, Manuel Cruz "tienen un espejo en el que mirarse".

Igea ha preguntado además "hasta dónde y hasta qué año va a meter la mano el PSOE en el cubo de la basura" y ha incidido en que los artículos presuntamente plagiados no reportaron dinero o beneficios profesionales a Mena, ignorando la gravedad de un responsable de Educación copie. No sólo eso, para Igea la dimisión de Mena Merchán significa "que era acertado" para el puesto y no lo contrario.

Por su parte, la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha destacado la "gran trayectoria" del hasta hoy director general de Innovación y Formación del Profesorado, Bienvenido Mena, y ha defendido que se trata de un "gran profesional", informa Europa Press.

Lucas ha reconocido que fue ella quien le propuso ante el Consejo de Gobierno por "su gran trayectoria profesional que tiene y que la sigue teniendo" después de sus responsabilidades en Salamanca como director provincial de Educación y delegado territorial de la Junta.