El 'apartamento presidencial' de las Cortes de Castilla y León: 100 metros de piso sin dormitorio pero con muebles de diseño

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes (Ciudadanos), ha mostrado este miércoles a la prensa las dependencias privadas dentro del Parlamento de las que pretende hacer uso. Tal y como informó eldiario.es, en contra de lo afirmado por el gabinete de Presidencia, carece de cama y nunca han sido utilizadas para pernoctar, como pretende Fuentes.

El presidente se ha visto obligado a mostrar el piso ante la petición que realizó el Grupo Parlamentario Socialista este martes, que solicitó que se le mostrase a las 10,30. Presidencia citó al procurador José Francisco Martín, secretario también de la Mesa de las Cortes a las 10,00 tras recibir el escrito. Al filo de las 22,00 horas del martes, se envió una convocatoria a los medios para que acudiesen hoy a las 9,30 al despacho del presidente. La cita se ha convertido en una visita guiada al polémico piso. "Esto es para poder cambiarme de camisa si tengo una comida y me salta el tomate, tengo aquí tres camisas sólo. O para ducharme o lavarme de los dientes", ha explicado una semana después de que confirmase que dormiría allí si su agenda imposibilitaba el desplazamiento a su lugar de residencia, Salamanca. Fuentes ha omitido que su despacho ya dispone de un cuarto de baño con ducha.

El 'apartamento presidencial' de las Cortes de Castilla y León, ubicado justo encima de la Presidencia, consta de unos 100 metros cuadrados. Se puede acceder por dos vías: a través de una puerta principal que se abre con una clave de seguridad o por un ascensor directo desde el despacho del presidente que requiere una llave y que desemboca en una de las dos habitaciones. La entrada recibe luz natural a través de un lucernario. Sólo una de las dependencias carece de ventanas. La cocina independiente está equipada con todos los electrodomésticos: horno, microondas, lavavajillas y un imponente frigorífico tipo americano, con dos puertas. El baño consta de un lavabo y dos puertas tras las que hay un inodoro y una ducha con columna de hidromasaje. Además, la estancia amueblada como salón tiene dos vestidores anexos. Esa sala tiene un sofá, dos sillones, dos lamparas de pie, una mesa de centro con superficie de mármol y una mesa con cuatro sillas. En una esquina destaca una chaiselonge, la Lounge Chair diseñada por Charles y Ray Eames en la década de 1950 para Vitra y que tiene un precio de 8.620 euros. En una sala anexa, esta sin ventanal, hay una mesa de comedor de seis plazas con cuatro sillas, sobre ella cuelga una lampara, también de diseño, (una veintena de bombillas con cable rojo unidas por una abrazadera) valorada en más de 2.000 euros. "Ya veis que no es nada", ha comentado con los periodistas. "En el lavavajillas de la cocina se lavan todos los vasos que se usan en las comisiones y los Plenos", ha añadido.

Chaiselongue de diseño valorada en más de 8.000 euros. L.CORNEJO

"Este es el apartamento del que tanto se ha estado hablando en estas vacaciones de verano y como verán es una estancia que estaba en el inicio del proyecto de este edificio. Eran unas dependencias diseñadas para el uso de presidente de las Cortes como se ha visto desde abajo. Ese es el uso que le estábamos dando nosotros, la normalidad de las dependencias, igual que el despacho o el gabinete de Presidencia, lo que pasa es que ha habido esa derivada política y partidista por parte del partido socialista", ha explicado Fuentes. Para él se ha querido "crear una discusión" dónde "realmente no existía". El presidente de las Cortes, que se negó a facilitar fotos a eldiario.es hace una semana, ha comentado que abre el apartamento para mostrar la "transparencia" de la que siempre hace gala Ciudadanos y que se vea que "no hay nada que ocultar". Fuentes ha insistido en que no se ha mudado ni prevé hacerlo y que "se hará un uso normal de lo que son las dependencias del Gabinete de Presidencia como se ha hecho por parte de todos los presidentes de los Cortes". También se ha referido a los miembros de la Mesa de las Cortes que como él, cobran "esas dietas" de 1.800 euros aun teniendo domicilio en Valladolid. "Creo que lo más lógico es que ellos -en referencia a los socialistas- han hablado de esa transparencia y de esa regeneración, digan que renuncian a esas dietas", ha manifestado.

Cocina del 'apartamento presidencial' en las Cortes de Castilla y León. L.CORNEJO

Fuentes ha insistido en que su casa está en San Pelayo de Guareña (Salamanca) y que las dependencias se plantearon "por si el presidente en alguna ocasión tuviera que descansar o tener una reunión privada". Sin embargo el presidente ha vuelto a decir que se plantea dormir allí si la agenda de Presidencia lo requiere. "No hay cama", ha reconocido, pero "si es necesaria" se trasladará a la Mesa de las Cortes para que decida. "Lo que decía el comunicado es que si era necesario pernoctar lo haríamos y que lo trasladaríamos a la Mesa de las Cortes", ha manifestado. Cuando se le ha recordado que ese no era el contenido del escrito remitido a los medios, Fuentes añadió que "en los comunicados no se dicen las fórmulas reglamentarias que tenemos, yo lo que dije es lo que dije en ese comunicado". "No sé si los demás presidentes han pernoctado o no, si no hay cama no han pernoctado", ha acertado a decir.

Sobre las declaraciones de su compañero de partido y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que este lunes afirmó que un procurador por Valladolid como Luis Fuentes, no necesitaba tener un lugar donde pernoctar en Valladolid más a allá de su residencia, Fuentes ha dicho que para presentarse como procurador por una provincia no es necesario residir en ella.