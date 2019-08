El presidente de las Cortes contradice su propio comunicado y asegura que el 'apartamento presidencial' no está habilitado para dormir

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, desmiente ahora su propio comunicado y afirma que el 'apartamento presidencial' no está habilitado para dormir en él. Fuentes, que ha acudido a la inauguración del nuevo órgano de Castrillo Mota de Judíos, en Burgos, intenta parar una polémica que para él es "una bola de verano que no ha dejado de crecer": el uso de unas dependencias en las Cortes para pasar la noche. "Hasta ahora no he tenido necesidad de pernoctar allí y además el apartamento no está habilitado para ello", ha reconocido este viernes. Eso sí, ha evitado en todo momento explicar lo más obvio, que el apartamento carece de cama, como informó este diario, y que por tanto nunca se concibió como una residencia ocasional.

Las declaraciones de Fuentes poco tienen que ver con la nota de prensa que se remitió el día 8 cuando las críticas por el uso de las dependencias estaban en plena efervescencia. En la nota se aseguraba que el presidente de las Cortes utilizará esa dependencia "como hasta el momento han hecho uso el resto de presidentes, de forma ocasional, cuando por cuestiones de agenda no sea recomendable el desplazamiento a su lugar de residencia en la provincia de Salamanca". Además se añadía que no se había adquirido "ningún tipo de mobiliario" puesto que "la estancia se encontraba, ya de etapas anteriores, debidamente equipada para la función que tiene encomendada esa área del edificio". Todo lo contrario de lo afirmado hoy.

Eldiario.es adelantó este miércoles que, lejos de estar "debidamente equipado" como decía el comunicado oficial, el 'apartamento presidencial' carecía de al menos el mueble más imprescindible de un dormitorio: la cama. Bastó una consulta al propio portal de Transparencia de las Cortes, en el que hay un listado de patrimonio con todos los muebles del Parlamento, para comprobar que difícilmente pudieron dormir allí los antecesores de Fuentes y que lo afirmado por este último no era cierto.

"Hasta ahora no he tenido necesidad de pernoctar allí”, ha contestado este viernes a preguntas de la prensa. Sin embargo, Fuentes no ha querido descartar la posibilidad de hacerlo y ha precisado que "no se ha tomado una decisión" al respecto sino que "se irá viendo si es necesario estar allí" por cuestiones de agenda. Matiza ahora que el apartamento siempre existió, y que los demás presidentes "han hecho el uso que han considerado pertienente". Fuentes parlamentarias aseguraron a este diario que los antecesores de Fuentes, José Manuel Fernández Santiago, Josefa García Cirac y Silvia Clemente, nunca usaron las dependencias para dormir.

Tal y como informó este diario, Fuentes que se presentó como número 2 por Valladolid, vive en Salamanca. Como alto cargo dispone de un coche oficial con chófer que le traslada a diario desde su residencia al Parlamento. No sólo eso, como miembro de la Mesa de las Cortes cobra cada mes 1.800 euros en concepto de "indemnización por gastos". Esta cantidad pretende cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas, que se producen una vez al mes, cuando la mesa se reúne. En la anterior legislatura Fuentes tenía alquilado un piso en Parquesol, un barrio muy cercano al Parlamento.

Luis Fuentes también se ha pronunciado sobre lo que considera "un uso partidista ante un hecho que no es real". En este sentido se ha referido al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, de quien ha dicho que "hace méritos" para tener "un estatus en el PSOE". Además, ha lanzado una advertencia: "tiene mucho más que callar que todo lo que está diciendo", ha concluido.

Este diario solicitó al Gabinete de Presidencia más datos sobre el apartamento como dimensiones concretas y fotografías, pero se denegaron con el argumento de que las dependencias, en un edificio público, son de uso privado.