El Ayuntamiento de Valladolid celebrará un Pleno telemático sin mociones el 17 de abril

La presidenta del Grupo Municipal Popular de Valladolid, Pilar del Olmo, ha anunciado, tras la Junta de Portavoces, la fecha del primer Pleno telemático que tendrá lugar el próximo 17 de abril a las diez de la mañana. La edil 'popular' ha explicado que se trata de un Pleno "distinto", no solo porque se va a hacer por streaming, "sin mociones y posiblemente sin preguntas".

Se trata de "un pleno institucional", en el que habrá declaraciones de todos los grupos, pero en el que no se discutirán medidas que no tengan que ver con la crisis del coronavirus. "Lo que le interesa a los vallisoletanos es que el alcalde informe de lo que se está haciendo y que los grupos podamos hacer propuestas". Del Olmo ha dicho que no es momento de tirarse los trastos a la cabeza, si no de aportar ideas y de exigir que se hagan más cosas, "tiempo habrá de analizar si las cosas se han hecho bien o mal".

El PP pide "gratifiaciones extraordinarias" para los empleados públicos que siguen trabajando

La también exconsejera de Economía de la Junta de Castilla y León ha pedido al alcalde que garantice el acceso a equipos de protección individual de los trabajadores municipales. Empleados que están que están trabajando más y además "jugándosela" como los policías municipales, servicios de limpieza, bomberos y servicios sociales.

Del Olmo se ha preguntado qué va a pasar el día que se empiece a "desescalonar" el confinamiento, cuando se va a producir "un desastre económico". Ante esta situación, ha reclamado al alcalde que mueva ficha en la aprobación de ayudas para comerciantes y hosteleros que han visto reducidos sus ingresos por la crisis del coronavirus y "que se han quedado sin nada". Por ello, la portavoz del PP ha hecho un llamamiento a todos los vallisoletanos para que compren en los pequeños comercios de la ciudad, "ahora más que nunca".

Para dar apoyo a los trabajadores municipales, del Olmo ha propuesto que se paguen horas extras, que haya contrataciones aunque sea saltándose las normas de estabilidad, que "no tienen mucho sentido ahora que Europa ha dado manga ancha en el cumplimiento del pacto de estabilidad". También han solicitado una gratificación extraordinaria para los empleados que están en las calles "jugándose su salud y la de sus familias".