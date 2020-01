Barruelo de Santullán rechaza un plan de la Junta de Castilla y León que pretende incluir a voluntarios en la asistencia sanitaria

El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán y la Plataforma por la Recuperación de las Guardias médicas en el Valle de Santullán se oponen frontalmente al piloto sobre las urgencias rurales que un grupo de técnicos de la Consejería de Sanidad ha presentado este viernes a los responsables del municipio. El alcalde del municipio, Cristian Delgado, cree que es "una tomadura de pelo" y advierte de que llegarán "donde haga falta" para que tengan la actuación sanitaria que merecen.

El alcalde del municipio palentino, Cristian Delgado, denuncia que la Junta pretenden trasladar a los vecinos las competencias que son incapaces de asumir. "E l plan consiste en darles una pulsera con geolocalizador a los vecinos que no está patentada, en cursos de formación para voluntarios, y en traernos un PAC móvil cuando haga malo".

Ante esta propuesta, Delgado advierte de que en el municipio de 1180 habitantes y sin guardias médicas desde hace más de año y medio no van a aceptar la proposición. "No vamos a tragar con una atención de quinta, puesto que no nos lo merecemos, puesto que somos igual de castellanos y leoneses que el resto, y puesto que se nos recortan derechos y prestaciones", explica en el comunicado.

Se elimina el servicio de Urgencias los fines de semana

El regidor municipal ha solicitado que se dé marcha atrás en la decisión de eliminar las urgencias médicas, los fines de semana, desde este sábado, uno de febrero, como le han trasladado desde la consejería. Según denuncia Delgado, la decisión s e ha tomado "sin consultar y de la noche a la mañana" .

En el comunicado, el consistorio advierte de que ha remitido una carta al presidente de la Junta de Castilla y León, y otra a la consejera de Salud, para mantener un encuentro con los dos responsables, y también que van a poner en conocimiento de la Diputación de Palencia cual es la situación: " debemos parar este disparate, y que no se extienda a otros puntos de Palencia. No queremos este proyecto piloto, sino que queremos una atención diga", remata.