Los alcaldes de Alaejos entregan 2.000 firmas Sanidad para exigir el nuevo centro de Salud tras una década de espera

Los alcaldes de los seis municipios de la Zona Básica de Salud de Alaejos (Valladolid) presentarán este miércoles 2.000 firmas ante la Consejería de Sanidad de Castilla y León para exigir la puesta en marcha las obras del nuevo centro de salud. "El actual deja mucho que desear. Hay humedades y es muy pequeño", explica el alcalde de Castrejón de Trabancos, Moisés Santana.

Hace más de una década, en el año 2007, los regidores de varios municipios de la Zona Básica de Alaejos reclamaron a la Consejería de Sanidad el cambio de ubicación del centro de Salud, situado en un edificio histórico, a lo que la Junta accedió, sin comprometerse con fechas. Para facilitar el traslado y ante la pasividad de la Junta, hace dos años y medio, el Ayuntamiento de Alaejos, cedió parte del centro cívico que había sido inaugurado a finales de 2009.

Aunque hace más de dos años desde que el consistorio cedió el espacio, las obras no han comenzado. Hace año y medio, la Junta colocó un cartel en el que se anunciaba su inicio inminente, pero los alcaldes de Alaejos, Castronuño, Villafranca de Duero, Sieteiglesias de Trabancos, Castrejón de Trabancos y Torrecilla de la Orden, aseguran que la Junta no se les ha trasladado ningún documento. No hay fechas ni tienen constancia de la existencia de un proyecto, así que en julio decidieron comenzar a recoger firmas entre los vecinos.

Este miércoles, los alcaldes llevarán a la Consejería de Sanidad, las cerca de 2.000 firmas que han logrado de las 4.000 personas que viven en estos seis municipios. También van a solicitar una reunión con la consejera Verónica Casado, para pedirle que concrete cuándo se iniciarán las obras. "Llevamos más de una década esperando a que esto se resuelva. Queremos soluciones ya", explica Santana.