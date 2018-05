Asesinan a golpes al periodista Héctor González en México

El periodista mexicano Héctor González ha sido asesinado en el estado de Tamaulipas, al noreste de México, según ha informado este miércoles el diario Excélsior, en el que el comunicador era corresponsal.

Haciendo referencia a fuentes de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, el periódico señala que el cuerpo de González fue localizado en Ciudad Victoria.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el periodista "murió por golpes" en cuerpo y cara, probablemente causados con piedras, pero hasta el momento no se ha determinado cómo le fueron provocados.

Mataron a golpes a nuestro compañero periodista y corresponsal de @Excelsior y Grupo Imagen en #Tamaulipas, Héctor González Antonio. Esperamos justicia, porque no vamos a olvidar, nunca, este asesinato pic.twitter.com/IGv05mPROm — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 30 de mayo de 2018

Las autoridades abrieron la investigación correspondiente para identificar y localizar a los responsables del homicidio, explica el medio. "Hasta el momento no se descarta ninguna línea de investigación pero no existen evidencias de que (el asesinato) pudiera estar relacionado con la delincuencia organizada", apunta Luis Alberto Rodríguez, portavoz de Seguridad de Tamaulipas en una entrevista con el canal Milenio Televisión. "González no estaba inscrito en el mecanismo de protección para periodistas", añade.

El pasado jueves, otra periodista, Alicia Díaz, fue encontrada muerta en su domicilio de la ciudad de Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León. El cuerpo de la mujer, de 52 años, fue hallado por su hijo con golpes en el domicilio de la reportera.

Según Reporteros Sin Fronteras, con Alicia Díaz y Hector González, el número de periodistas asesinados en México se eleva a seis en lo que va de 2018: Juan Carlos Huerta Martínez, que perdió la vida el 15 de mayo; Leobardo Vázquez Atzin, muerto el 21 de marzo; Pamika Montenegro, el 5 de febrero, y Carlos Domínguez Rodríguez, el 13 de enero.

De acuerdo con la organización Artículo 19, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, iniciado en 2012, 42 periodistas han sido asesinatos y se han registrado cerca de 2.000 agresiones a reporteros.