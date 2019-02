Cuatro bulos sobre manifestaciones de "musulmanes" exigiendo "privilegios" que no son reales

En ninguno de los siguientes vídeos hay musulmanes exigiendo la ley islámica, reclamando pisos gratis o cortando las calles por el Ramadán. Son celebraciones por el nacimiento de Mahoma o un enfrentamiento entre ultras en Suiza por un partido de fútbol.

Nada tenía que ver con lo que decían los mensajes que acompañaban a los vídeos. Pero los verbos de "exigen", "reclaman" o "demandan" nos han intentado hacer creer que, efectivamente, personas musulmanas pedían imperiosamente supuestos beneficios que finalmente no han sido reales.

No, los manifestantes del vídeo de Caspe (Zaragoza) no son musulmanes exigiendo "la aplicación de la ley islámica "sharia". Este vídeo se ha movido en redes bajo el encabezado de "cientos de musulmanes exigen la aplicación de la ley islámica en Caspe", el tuit lleva más de 2.000 compartidos; es decir, más de 2.000 usuarios han creído que este vídeo era real, pero es un bulo. En las imágenes se aprecia cómo varias personas corean diferentes lemas que no son posibles de identificar porque el audio está manipulado y la voz ralentizada.

Dado que el tuit se sitúa en Caspe, Zaragoza, hemos contactado directamente con alcaldía para saber el origen de este vídeo y hemos comprobado que, en realidad, son musulmanes pakistaníes celebrando el nacimiento de Mahoma el pasado 18 de noviembre de 2018. No reclaman la ley islámica.

De hecho, el propio alcalde participó en la "procesión" y nos asegura que se lleva celebrando "varios años". Precisamente La Comarca, periódico regional de Aragón, grabó y publicó en sus redes dicha procesión en 2016.

Además, para cerrar cualquier posible duda sobre si ha existido alguna manifestación exigiendo la aplicación de la sharia, el alcalde también nos confirmó que "nunca" se ha celebrado en el municipio ninguna manifestación de este tipo.

No, los manifestantes del vídeo de Fuengirola no son "musulmanes reclamando pisos gratis y ayudas económicas". Nos llegó a la redacción de Maldita en noviembre de 2018 y continúa moviéndose. El bulo sobre supuestos manifestantes reclamando pisos gratis y ayudas económicas no es real. El texto que acompañaba el vídeo, difundido a través de WhatsApp, era el siguiente: "Manifestación esta mañana en Fuengirola, musulmanes reclamando pisos gratis y ayudas económicas".

Sin embargo, hemos comprobado que se trataba de una concentración "por la alegría y estar todos contentos" que fue organizada por la Asociación Malagueña Cheikh Akhadou Bamba, que agrupa a la comunidad senegalesa de la zona.

Nos lo confirmó la Subdelegación del Gobierno en Málaga, quienes aseguraron que la concentración, celebrada el 28 de octubre de 2018, fue "totalmente pacífica" y notificada adecuadamente por la asociación.

Para que no hubiese ninguna duda, también contactamos al Ayuntamiento de Fuengirola quien nos desmintió que el motivo de la manifestación fuera reclamar "pisos gratis y ayudas económicas". Además, nos indicó que esta no era la primera vez que se organizaba dicho evento.

El vídeo de disturbios de musulmanes por el Ramadán en Londres no es real: es una pelea entre ultras en Suiza. "Musulmanes sembrando el terror en Londres porque no les habían cortado la calle para el Ramadán", se titula este bulo. El texto acompaña a unas imágenes de varias personas golpeando con palos varios coches, subiéndose a ellos y rompiendo los cristales. Es un bulo que se mueve desde el pasado 16 de mayo, fecha en la que ya había comenzado el Ramadán, y que vuelve.

Haciendo una búsqueda inversa; es decir, buscando dichas imágenes a través de nuestra caja de herramientas, hemos localizado que medios de comunicación en Suiza (y no en Londres) habían informado de dicho evento. Se trata de una pelea de ultras en el país suizo tras un partido entre los equipos de fútbol de Basilea y el Lucerna y que habían grabado testigos.

En el suceso, según cuenta el medio Tages Anzeiger, la policía detuvo a dos personas de nacionalidad alemana. No hay evidencias de que hubiesen personas de religión islámica en dicho evento.

No, los musulmanes no "demandarán a España" por las procesiones de Semana Santa. Es un bulo que se repite cada poco tiempo y que se originó en España. Salió en abril de 2015 y regresa en fechas cercanas a Semana Santa. El encabezado que acompañaba afirmaba que "los musulmanes demandarán a España ante Estrasburgo por las procesiones de Semana Santa: "Es una ofensa al islam". También incluía que "los musulmanes se plantean demandar a España ante el Tribunal de Estrasburgo por la Semana Santa". Páginas web como Mediterráneo Digital o Alerta Digital han compartido también este bulo.

En el texto aluden a que un imán 'británico' de origen iraní, Anjem Choudary, citó la Constitución española en una entrevista en el ‘Daily Mail’ y pedía la prohibición de la Semana Santa. Hemos comprobado que no existe dicha entrevista en el "Daily Mail" en las que aparecen supuestamente estas declaraciones.

Además, Choudary, es un clérigo radical afincado en Reino Unido y condenado a cinco años de cárcel por el apoyo a ISIS.

Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.