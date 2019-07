La Guardia Civil devuelve a 25 personas que intentaban saltar la valla de Melilla

Medio centenar de personas ha conseguido acceder a la ciudad autónoma de Melilla tras un intento de salto a la valla fronteriza protagonizado durante la mañana de este miércoles por alrededor de 200 migrantes. Según han informado a la Agencia Efe fuentes del dispositivo de la Guardia Civil, los agentes han detenido a otras 25 personas entre el vallado que han sido devueltas a Marruecos.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla han informado a Efe de que este intento de entrada irregular se ha producido sobre las 7.00 horas por la zona norte de Melilla, entre los Pinos de Rostrogordo y el Río Nano.

Los migrantes fueron detectados en su intento de aproximación al perímetro fronterizo. En el dispositivo de la Guardia Civil han participado agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y el helicóptero de la Guardia Civil, además de tres patrullas de la Policía Nacional y dos de la Policía Local. También se han desplegado agentes en el lado marroquí, que han interceptado a unas 70 personas.

La Delegación del Gobierno afirma que el grupo ha utilizado "garfios, piedras y otros objetos" para disuadir a los agentes fronterizos en su intento de sortear el perímetro fronterizo. Es habitual que las personas que intentar superar las vallas fronterizas utilicen estos utensilios para poder agarrarse al alambre y facilitar su propósito.

Los migrantes se han dispersado en un radio de acción superior al kilómetro y medio. Unos 50 de los 200 que han intentado saltar la valla han conseguido acceder de manera irregular a Melilla y se han dirigido corriendo al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

La Delegación del Gobierno ha informado de que seis guardias civiles han resultado heridos y se encuentran pendientes de evolución. Además, dos migrantes de origen subsahariano han sido evacuados en ambulancia, uno con una fractura abierta de tibia y peroné y el otro con diversas contusiones. Se desconoce el número de heridos en suelo marroquí.

El dispositivo ha detenido a otras 25 personas entre el vallado, que han sido devueltas a Marruecos, según han informado a EFE fuentes del dispositivo. Cuando una persona es devuelta en caliente a pie de valla, los agentes de la Guardia Civil la expulsan sin realizar una identificación previa. Desconocen la nacionalidad de esa persona y, por tanto, si corre peligro en su país de origen o en el lugar adonde es enviado, Marruecos.

La Convención de Ginebra prohíbe este tipo de prácticas ante la posibilidad de devolver a personas en necesidad de protección sin realizar trámite alguno. Las devoluciones en caliente se practican en las vallas de Ceuta y Melilla desde hace más de una década, durante gobiernos socialistas y 'populares'. El Ejecutivo de Mariano Rajoy dio un paso más y trató de regularizar las expulsiones inmediatas a través de una disposición adicional incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sentenció en 2017 que estas devoluciones son ilegales, pero está revisando la decisión tras un recurso del Gobierno del PP que el Ejecutivo de Sánchez mantuvo. Juzgaba dos casos de expulsiones en la valla de Melilla en 2014. En la sentencia, la Corte sostiene que "la jurisdicción española también se ejercería sobre el terreno situado entre las vallas en el puesto fronterizo de Melilla y no solamente más allá del dispositivo de protección". También considera que "no es necesario" establecer si la alambrada se sitúa o no en Marruecos o España, ya que "desde el momento en que los demandantes descendieron de las vallas fronterizas, se encontraron bajo el control continuo y exclusivo, al menos, de facto, de las autoridades españolas".

Pedro Sánchez se había a comprometido a eliminar estas prácticas, irregulares en base a la legislación internacional, pero las devoluciones en caliente han continuado produciéndose en las vallas bajo su Gobierno. En julio del año pasado, durante el salto a la alambrada ceutí, 27 personas fueron expulsadas de forma inmediata por la Guardia Civil después de ser atendidas por Cruz Roja. El PSOE ha asegurado que esperará hasta que haya un pronunciamiento definitivo de la Corte de Estrasburgo para eliminar o no las devoluciones en caliente a las que el Ejecutivo de Rajoy trató de dar cobertura legal bajo la llamada 'Ley mordaza'.