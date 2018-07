El Open Arms rescata a una mujer y recupera dos cuerpos sin vida tras ser "abandonados" por las patrulleras libias

La ONG catalana Proactiva Open Arms ha localizado este martes los cuerpos sin vida de una mujer y un niño, y ha rescatado a una mujer entre los restos de una patera destrozada en aguas del Mediterráneo a 80 millas de Libia.

El director de la organización, Óscar Camps, ha acusado a los agentes libios que vigilan el Mediterráneo de "abandonar" a estas personas en el mar y "destruir su embarcación porque no querían subirse" a las patrulleras en las que han acudido a interceptar el bote, con 158 personas a bordo, según ha indicado.

"La guardia costera libia anunció que había interceptado un bote con 158 personas a bordo y había proporcionado asistencia médica y humanitaria. Lo que no dijeron fue que dejaron a dos mujeres y un niño a bordo y hundieron el barco porque no querían subirse a las patrulleras libias", ha escrito Camps en un mensaje de Twitter. Según ha explicado, el equipo del Open Arms "no pudo hacer nada" por recuperar con vida a la mujer y el menor, "que al parecer murió pocas horas antes" de ser localizado por la ONG.

Los agentes a bordo de las patrulleras del país vecino acumulan denuncias de vulneraciones de derechos humanos. Las ONG especializadas y la ONU han documentado los abusos a los que está expuesta la población migrante en Libia, adonde son devueltos quienes son interceptados por los agentes libios. Durante las operaciones de rescate, muchos temen volver a ese mismo país del que escapan, tal y como contó eldiario.es a bordo del Open Arms.

🔴 #ULTIMAHORA Localizados una mujer y un niño cadaveres, y una mujer con vida abandonados en una embarcación destruida a 80 millas #Libia por los llamados Guardacostas libios y mercante Triades.

Denunciamos flagrante omisión de socorro. pic.twitter.com/CtU1JYnIMo — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 17 de julio de 2018

Asimismo, Camps ha denunciado lo que considera una "omisión de socorro" en aguas internacionales de los "autodenominados guardacostas libios", de quienes critica que llegaran "dos días tarde", pero también ha apuntado al barco mercante Triades. "Han abandonado una embarcación en peligro en mitad de la noche", sostiene el director en un vídeo difundido por la organización.

Según informa el medio italiano Internazionale, el mercante Triades afirma haber sido alertado por la guardia costera italiana y llamó a los guardacostas libios para intervenir para rescatar el bote. La conversación entre el barco y los agentes libios, escuchada por los voluntarios de Open Arms en la radio, "se prolongó durante varias horas".

"Esta es la consecuencia directa de contratar a milicias armadas para hacer creer que Libia es un país muy seguro y que tenemos una guardia costera muy capaz de hacerse cargo de todo esto. Esta es la consecuencia directa de no dejar trabajar a las ONG que rescatan vidas en el Mediterráneo", agrega. En el último Consejo Europeo, los dirigentes acordaron reforzar el apoyo técnico y financiero que proporcionan a los agentes del país vecino. "¿Cuánto tiempo tendremos que lidiar con asesinos alistados por el gobierno italiano para matar?", ha señalado Camps en Twitter.

Mientras, Italia sigue en pie de guerra contra las ONG de rescate. El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ha respondido a la denuncia del Open Arms acusándoles de "mentir e insultar" en su perfil de Twitter. "Las mentiras y los insultos de algunas ONG extranjeras confirman que tenemos razón: reducir las salidas y desembarco significa reducir las muertes", ha dicho el líder ultraderechista.

Salvini ya había asegurado en la mañana de este martes que los dos barcos de la ONG española que se encuentran en el Mediterráneo Central para rescatar a migrantes y refugiados en peligro en su intento de llegar a Europa no atracarán en puertos italianos.

"Dos barcos de la ONG española han regresado al Mediterráneo en espera de su carga de seres humanos. Que se ahorren dinero y tiempo, los puertos italianos los verán en postal", ha escrito Salvini. Tras el naufragio atendido por la organización catalana, ha vuelto a reiterar su intención de cerrar los puertos al Open Arms: "Me mantengo fuerte".

Un total de 1.103 personas han muerto en lo que va de año en su intento de cruzar la ruta que une Libia e Italia, la más mortífera del mundo. Las ONG especializadas y organismos como Acnur han pedido en distintas ocasiones que los Gobiernos pongan en marcha vías legales y seguras de acceso a Europa para evitar que estas personas arriesguen su vida en el mar.